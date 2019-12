Vitrina que resguarda meteorito comienza a levitar ante la gente

Rusia.- Fue en el Museo Estatal de Historia de los Urales del Sur, sus cámaras de seguridad captaron el momento en el que el meteorito de Cheliábinsk comenzó a levantar la vitrina que lo resguardaba.

Y esto sucedió en pleno horario de visitar, conforme la gente rodeaba al objeto para mirarlo, la estructura de cristal subió unos 10 centímetros. Ninguno se percató de esto o le pareció algo extraño pues ocurrió de una forma lenta.

El que sí noto que algo extraño sucedía fue el empleado de seguridad quien regresó el vidrio a su posición original. Todo esto no parece ser un truco para atraer a más gente, pues los representantes del museo comentaron que no registraron algún problema técnico en el sistema.

Según comentó el director del museo Vladímir Bogdánovski, al portal de noticias rusas Ura, este suceso podría deberse a que el sistema electrónico de la vitrina pudo verse afectado por el campo magnético que posee el fragmento del meteorito.

Otra teoría es que se trató de una fuerte señal electromagnética que, desde afuera, haya interferido con el sistema del panel de control.

El meteorito de Cheliábinsk entró en la atmósfera terrestre el 15 de febrero de 2013 y explotó a decenas de kilómetros sobre la región rusa del mismo nombre. Tras este evento, cayeron toneladas de fragmentos en la zona, incluyendo uno de 650 kilos que fue recuperado en un lago.

El episodio dejó unos 1500 heridos y cerca de 7000 edificios dañados.

