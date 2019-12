Cada vez más gente se suma a la tendencia de resumir en 5 palabras el 2019

Ya es viral en Twitter y se extiende a otras redes sociales el hashtag #2019in5words (2019 en cinco palabras) con lo que se pretende resumir lo sucedido en los 365 días pasados.

Entre quienes han ayudado a que se mueva este hashtag ha sido la joven activista sueca Greta Thunberg, que ha logrado uno de sus tuits más exitosos al hacer esta metáfora de la emergencia climática que vivimos: "Our house is on fire" ("Nuestra casa está ardiendo").

Our house is on fire.#2019in5words — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 28 de diciembre de 2019

Un mensaje que en apenas 20 minutos ya contaba con más de 15.000 ‘me gusta’.

Otros Twits

El Estallido Social en Chile



#2019in5words — Marco Antonio (@MARCOANTONIOAH) 28 de diciembre de 2019