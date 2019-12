¡Alerta por pirañas! Palometas atacaron a más de 35 personas en Santa Fe

Fue en el río Paraná donde las palometas atacaron a las personas quienes resultaron heridas por sus mordiscos y debieron ser atendidas en el hospital

A causa de las altas temperaturas y la baja marea del río Paraná, ubicado en las costas de Santa Fe, se hicieron presentes las palometas (parientes de las pirañas) que atacaron a un grupo de personas que disfrutaban de distintos balnearios.

Se trató de unas 35 personas que fueron atacadas por palometas cuando ingresaron ayer a las aguas de la laguna Setúbal, entre las costaneras Este y Oeste de esta capital.

El lugar no está habilitado como balneario, como consecuencia de la histórica bajante del río. Sin embargo, los 40 grados de temperatura (sensación térmica de 45 grados) hizo que muchos bañistas ingresaran a las aguas y recibieran este ataque.

Diego Palomeque, delegado del Sindicato de Guardavidas de Santa Fe, recordó que la zona de Costanera y paradores, no está habilitada como balneario, debido a la presencia de especies peligrosas como consecuencia de la histórica bajante.

Entre los heridos por las mordeduras de palometas, hubo menores, por lo que es importante además el rol de los adultos que se acercan a las playas junto a ellos.

Defensa Civil confirmó que las autoridades no habían habilitado ninguna playa y los guardavidas colocaron banderas rojas por la baja marea. A pesar de esto, varias personas se metieron al agua y fueron atacados por palometas.

Las víctimas de estos ataques presentaron heridas en los pies, manos y en las piernas pero no hubo casos de gravedad aunque debieron ser derivados a los hospitales cercanos para recibir las primeras curaciones.

La Municipalidad de Santa Fe se pronunció por el ataque de las palometas a través de un comunicado en el que dejó en claro que "las playas no están habilitadas como balnearios". El secretario de Integración y Economía Social, Mariano Granato, afirmó que esta situación "podía pasar".

Por otro lado, se reforzarán los avisos para que no ocurran más casos de ataques. "Podía pasar, por eso los balnearios no están habilitados como tales", dijo el funcionario. Y destacó: "sorprende que la gente no haga caso".

"Mejoramos la carcelería a partir de este fin de semana y está el cuerpo de guardavidas también. Pero es tarea de los usuarios hacer caso. Los guardavidas están para prevenir y atender ante casos como los de ayer", agregó Granato.

Además, se seguirán realizando las mediciones en la Laguna "para anunciar cuando estén en condiciones de habilitarse como balnearios" y que no se presenten palometas. Mientras tanto solo se encuentran disponibles en el lugar duchas públicas.