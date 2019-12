Bumble bloqueó a Sharon Stone de la app de citas por creer que su cuenta era falsa

La actriz Sharon Stone mostró su mal humor con la aplicación de citas Bumble luego de haber sido bloqueada.



La compañía argumentó que realizó esta acción ya que varios usuarios habían denunciado su cuenta como falsa, según contó ella misma en Twitter. Al parecer, la idea de que una estrella de Hollywood estuviera buscando pareja por Internet les resultaba poco creíble, según informó BBC News.



"Oye, @bumble, ¿ser yo es motivo de exclusión?", preguntó en un tuit la protagonista de Bajos instintos.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. ????????

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? ????????‍♀️

Don’t shut me out of the hive ????