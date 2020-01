Las 12 mejores frases de Stephen Hawking

Un 8 de enero pero de 1942 nació el impulsor de la teoría del Big Bang y teórico de los agujeros negros. Murió a los 76 años y estas son sus mejores citas

Es considerado el heredero de Albert Einstein. Stephen Hawking, autor de la teoría del Big Bang y teórico de los agujeros negros, pasará a la historia como una de las mentes más brillantes de la ciencia y revolucionario de la física contemporánea. Aquí algunas de sus frases más destacadas:

1-"Contemplo el cerebro como una computadora que dejará de trabajar cuando sus componentes fallen. No hay cielo o vida después de una computadora rota; ese es un cuento de hadas para personas que tienen miedo de la oscuridad".

2-"Creo que la explicación más simple es que no hay Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestros destinos. Esto me lleva a darme cuenta de que probablemente no hay cielo ni vida después de la muerte. Tenemos esta vida para apreciar la grandeza del universo y por ello me siento profundamente agradecido".

3-"La vida sería trágica si no fuera graciosa".

4-"Mis expectativas se redujeron a 0 cuando tenía 21 años. Todo lo que ha pasado desde entonces han sido bonos".

5-"He vivido con la perspectiva de una muerte inminente durante los últimos 50 años. No tengo miedo a morir pero no tengo prisa por morir. Hay muchas cosas que quiero hacer antes".

6-"La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir".

7-"Uno no puede discutir con un teorema matemático".

8-"Solo somos una raza de monos avanzados en un planeta más pequeño que una estrella promedio. Pero podemos entender el universo. Eso nos hace muy especiales".

9-"El peligro radica en que nuestro poder para dañar o destruir el medio ambiente o a nuestros pares aumenta a mucha mayor velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder".

10-"Nuestra única posibilidad de sobrevivir a largo plazo es expandirse hacia el espacio. Las respuestas a estas preguntas demuestran que hemos hecho un gran progreso en los últimos cien años, pero si deseamos seguir más allá de los próximos cien años, el futuro está en el espacio. Es por ello que estoy a favor de los vuelos espaciales".

11-"Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas".

12-"La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio".