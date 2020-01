Revelado: esta es la dieta de Cristiano Ronaldo para mantenerse en forma

Para estar en estado a sus 34 años, y al nivel que exige el fútbol de primer nivel, Cristiano Ronaldo lo tiene claro: hay que hacer una dieta equilibrada

Cristiano come seis veces al día (sí, no cinco ni tres, como la mayoría de nosotros), con un intervalo de entre tres y cuatro horas. Pero, ¿qué hay en su menú diario? Cristiano come pastas integrales, ensaladas, fruta fresca y grandes cantidades de pescado (pez espada, lubina, besugo y bacalao, mayormente).

El requisito fundamental es que lo que come siempre esté fresco y nunca congelado. Y cuando no quiere pescado, come pollo, el producto mágico para cualquier deportista: rico en proteínas y bajo en grasas.

Respecto a su desayuno, siempre incluye: queso, jamón, un yogur bajo en grasas, fruta y una tostada con aguacate. En cuanto a los alimentos prohibidos, estos son los que no pisan el plato de Cristiano: bebidas gaseosas y carnes rojas.

Pero no todo es comer, ¡también hay que dormir! Al parecer, Cristiano Ronaldo sigue los métodos del profesor Nick Littlehales, que en su libro 'Dormir: El mito de las 8 horas, el poder de la siesta... y un nuevo plan para revitalizar cuerpo y mente', recomienda no descansar ocho horas consecutivas. La cuestión es que Ronaldo parece seguirlo y lo hace así: hacer cinco siestas de unos 90 minutos cada una divididas a lo largo del día.

El libro de Nick intenta poner fin al insomnio y parece que sabe de lo que habla, ya que ha estado años asesorando a la élite del deporte. De momento, con el actual jugador de la Juventus de Turín parece haberlo conseguido.

Según Littlehales, es ideal para un atleta profesional tener cinco pequeños descansos de noventa minutos divididos durante todo el día.

Y Ronaldo ha adoptado esta teoría y lleva a cabo esta metodología todos los días, incluso cuando está de vacaciones.

En conclusión, la estrella de la Juventus tiene numerosos trucos y técnicas para estar en su mejor momento. Come poco y con frecuencia, seis comidas al día, por lo tanto, cada 3-4 horas, para satisfacer la alta demanda nutricional de ser futbolista y apoyar el rápido metabolismo que tienen la mayoría de los atletas.

La dieta de Ronaldo también le permite tener músculos explosivos y una masa muy baja en grasas. Tiene un nutricionista personal que lo ha estado siguiendo desde sus días en el Real Madrid.

Patrice Evra, su compañero de equipo en el Manchester United, dijo sobre él: `` Recomiendo a cualquiera que diga que no si Cristiano te invita a su casa, porque ese chico es una máquina y nunca deja de entrenar. Fui allí y estaba realmente cansado después del entrenamiento, pero en la mesa había una ensalada y pechuga de pollo y solo agua, sin bebidas".