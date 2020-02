Efecto secundario: menos norteamericanos toman cerveza Corona por el coronavirus

Una encuesta realizada por la consultora 5WPR arrojó que el 38% de los norteamericanos que toman cerveza no comprarían bajo ninguna circunstancia la Corona

Una encuesta realizada por la consultora 5WPR mostró el inesperado efecto secundario que el coronavirus tuvo en Estados Unidos. El estudio arrojó que el 38% de los norteamericanos que toman cerveza no comprarían bajo ninguna circunstancia la cerveza Corona, por asociarla con el virus que preocupa al mundo.

La encuesta, realizada sobre 737 casos entre el 26 y el 26 de febrero, consultaba sobre la opinión que los estadounidenses tenían de la cerveza mexicana en el contexto de aumento de casos de coronavirus en el mundo.

La preocupación en ese país es tal, que según SEMrush, un proveedor de datos de tendencias y múltiples informes de los medios, hubo un repunte constante en las búsquedas de "virus de la cerveza Corona" y "coronavirus de la cerveza" en las últimas semanas.

Los resultados del trabajo demostraron que el 38% de los consultados no comprarían Corona "bajo ninguna circunstancia". Entre los que dijeron que normalmente toman Corona, el 4% adelantó que iban a dejar de tomar esa marca, y el 14% aseguró que no tomarían esa marca en un lugar público.

Ronn Torossian, fundador y CEO de 5WPR, destacó que "no hay duda de que la cerveza Corona está sufriendo debido al coronavirus. ¿Se podrían imaginar entrar a un bar y decir 'oye, me das una Corona?' o 'pasame una Corona'. "Si bien la marca afirmó que los consumidores entienden que no existe un vínculo entre el virus y la compañía cervecera, esto es un desastre para la marca Corona. Después de todo, ¿qué marca quiere estar vinculada a un virus que está matando personas en todo el mundo?", continuó.