Qué comer en Argentina: estos son los 10 platos típicos

La gastronomía argentina está compuesta por un conjunto de sabores simples, pero deliciosos, y que merecen ser probados por locales y turistas

Los argentinos son muy conocidos a nivel mundial por sus increíbles platos con carne, gracias a sus extensas pampas y una clara tradición gauchesca reconocida, entre muchos otros, por el mismísimo Disney en sus caricaturas. Es importante tener en cuenta que en Argentina conviven una diversidad de comunidades que le permite contar con prácticamente todos los ingredientes necesarios para un menú muy variado.



Con claras raíces inmigratorias, sobre todo en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, Argentina se resume en una interesante y atractiva mezcla de culturas indígenas y foráneas que dieron forma al criollo, o sea, al argentino.



La gastronomía no quedó ajena a este choque de culturas, y aunque se mantuvieron muchas culturas locales como el mate y algunos platos específicos de cada región, la cocina argentina fue tomando forma en una fusión entre la europea (particularmente de España e Italia) y la americana.

Asado

Una de las tradiciones más extendidas a lo largo del país, pero también una forma única y casi irrepetible de cocinar la carne. Se utiliza una parrilla donde la carne se cocina lento y parejo con brasas de leña. Los cortes argentinos son muy particulares, recomendamos el vacío, entraña, matambre y las achuras, entre muchos otros.

El asado es, por excelencia, uno de los platos típicos argentinos

Locro

Una de las tradiciones criollas más representativas de la gesta de la Revolución de Mayo y la gesta independentista. Es una preparación similar a un guiso, que contiene chorizo colorado, panceta, maíz blanco, zapallo, y mondongo o tripa gorda. Un plato que comer en argentina en especial en invierno.

El locro es una receta clásica argentina

Si hay locro, que sea de 1810. Es un lugar en el que, además de la comida autóctona, se destaca su ambiente ameno, decorado acorde a las elaboraciones criollas. Consecuentemente, lo que más sale es su locro de carne vacuna y cerdo, porotos, maíz, chorizo colorado y zapallo. También vale la pena darse una vuelta por sus tamales de humita, su arroz con leche y por sus precios amables.



¿Dónde? Julián Álvarez 2000 esq. Guatemala, Palermo

Milanesas

Si bien no es un plato exclusivamente argentino, fue adoptado como uno de los emblemas nacionales y hoy casi no hay restaurantes que no lo preparen. En Argentina nacieron las "milanesas a caballo", un manjar que tiene huevo frito arriba y que se la acompaña con papas. Un plato muy popular en Argentina.

De pollo, de carne, de lo que sea, pero la milanesa es un manjar

Según una encuesta publicada por el diario Clarín, los tes mejores bodegones de Buenos Aires, donde se pueden comer unas milanesas increíbles, son:



- El Antojo, Tinogasta 3174, Villa del Parque



- Bodegón Núñez, Arribeños 3198, Belgrano



- Manolo, Bolívar 1299, San Telmo

Choripan

Es uno de los platos más populares que comer en Argentina. Es básicamente un chorizo de parrilla entre panes, el que se condimenta con chimichurri y se lo acompaña con cebolla asada. Se lo vende en puestos callejeros e incluso en las canchas de fútbol.

Sencillo, clásico y fácil. El choripan va con todo siempre

La realidad es que en este rubro las parrillas de Buenos Aires son, en su mayoría, excelentes. Cualquier parrilla o puesto donde se compre un choripan será un deleite de sabor en la boca y un golpe fuerte de argentinidad.

Humita

Un plato andino muy popular que comer en Argentina y que tiene su lugar en varias provincias. Se trata de una pasta de choclo bastante condimentada, con cebolla y morrón.



Si bien este plato es ideal probarlo en el norte del país, no todos tienen la chance de viajar o de llegar hasta allá. Por eso, en Buenos Aires el mejor lugar para comerlo es Pachamama, un restaurante en Palermo Hollywood cuyo menú se destaca por las comidas norteñas. Son buenas sus empanadas, como el Estofado del Kolla (elaborado con carne de cabrito), pero se lleva todos los premios la humita de Atacama, que viene cubierta con azúcar quemada "tricolor". No te vayas sin probar los postres típicos del norte argentino, como el arrolladito de quesadilla, mazamorra y helado de miel de caña.

La humita es un plato típico del norte del país



¿Dónde? Soler 5700, esquina Bonpland, Palermo Hollywood

Ravioles con tuco

Una de las tradiciones tan marcadas como el asado, un plato que comer en Argentina muy popular sobre todo los domingos de invierno. Una comida típica que suele acompañarse con salsa de tomate y alguna carne que permita cocción larga, como el peceto.

Los ravioles muestran la clara influencia italiana

3 lugares para comer pastas en Buenos Aires

- Il Matterello . Martín Rodríguez 517, La Boca

- L’Adesso . Fray Justo Sta. María de Oro 2047, Palermo

- Ike Milano . Dardo Rocha 2602, Martínez

Empanadas

Se dice que hay tantas variantes de relleno como provincias en Argentina. Es una de las comidas más populares que se comen en Argentina y se los puede conseguir desde en puestos callejeros hasta en los restaurantes más exclusivos.

Las empanadas son un típico plato argentino

3 lugares para comer empanadas en Buenos Aires

Banco Rojo

Banco Rojo abrió en Septiembre de 2011 como un local chiquito en la misma manzana del Mercado de San Telmo que resultó muy cálido para los vecinos del barrio y para los visitantes extranjeros. En el año 2016 se mudaron a una cuadra, también sobre la calle Bolívar a un local más grande y con un patio lleno de plantas que permite mascotas y en invierno tiene estufas.



Tienen en su menú las clásicas empanadas del lugar que son las de cordero desmechado suave y picante, carré de cerdo con panceta y morcilla con manzana, pero todas las semanas hacen una nueva, como la de pak choi con jengibre, la de grelos con salsa blanca y queso, una de brócoli con coliflor, queso y maní o la de remolacha con provoleta.



¿Dónde? Bolívar 866, San Telmo.



La Mezzetta

Fundado en 1939, La Mezzetta no empezó haciendo pizza, sino delicias dulces. Atendido por sus dueños, Abelardo, Gervasio y Marcelino, es una de las pizzerías icónicas del barrio de Colegiales. Hace 40 años, sus empanadas eran fritas y solamente eran de carne y para Semana Santa agregaban a su menú de atún y de pollo. Hoy tienen en su carta, de carne y jamón y queso al horno.



¿Dónde? Av. Álvarez Thomas 1321, Colegiales.



Labor

Labor es una casa donde se come y se bebe bien, ubicada en la esquina de Freire y Virrey Áviles. Ofrece una propuesta diferente con recetas caseras, ingredientes nobles y sabores auténticos. Además, combina distintas cocciones como plancha y ahumado.



Dentro de los sabores más populares que ofrecen en esta casa están: tapa de asado ahumada, pollo Braseado BBQ, jamón y muzzarella y la de espinaca, queso sardo, hongos, ricota y nueces.



¿Dónde? Gral. Ramón Freire 1501, Colegiales.

Ahora, los postres

Una cena sin postre está incompleta, y más cuando se trata de postres a la argentina. Los sabores son sencillos y la elaboración es poca, pero los clásicos dulces locales logran terminar bien cualquier comida y quedan bien en cualquier ocasión.



Queso y dulce

El dulce de batata acompañado con queso, un clásico postre argentino

Otro invento criollo, un postre muy simple pero delicioso, que combina algún queso semiblando con dulce de membrillo o batata. Un plato muy típico que comer en Argentina.

Budín de pan

Un postre que se prepara en otras partes del mundo, que consiste en pan remojado en leche, con o sin pasas de uva, que se lleva al horno con caramelo. Se lo come frío, con dulce de leche y crema batida.

Un clásico argentino, el budín de pan



Este postre goza de mala fama porque muchas veces se usa para reciclar los restos de pan que van sobrando todos los días. Se ve que los prejuiciosos nunca fueron a Gijón, donde sale con pasas de uvas, huevos frescos, caramelo y un adicional de crema que dinamita cualquier intento de dieta.



¿Dónde? Chile 1402, Monserrat

Alfajores de dulce de leche

Una delicia que tiene su origen en la Mesopotamia árabe, pero que supo tener su vuelta de tuerca con el típico dulce argentino. Actualmente se podría decir que es la golosina más popular en el país, así como que tiene infinitas variedades, gustos, tamaños, modos de producción, entre otros aspectos centrales.

Para saber qué alfajor es perfecto para cada persona y cuáles son los de mayor calidad, es imprescindible consultar al Catador de alfajores. Así se hace llamar en redes sociales, tanto Twitter como Instagram, Facundo Calabró, quien recientemente publicó un libro acerca de esta golosina y su historia.





En ambas cuentas hay análisis, bromas, memes e incluso promoción de los más exhuberantes productos hechos a base de alfajores, como helados, tortas, e incluso alfajores de sabores salados como pollo.