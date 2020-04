Video: el baterista de Rolling Stones se robó el show de One World

La banda británica ofreció un concierto en el marco del espectáculo mundial vía Internet y Charlie Watts llamó la atención porque no tenía su instrumento

Los Rolling Stones ofrecieron un show en el marco del "One World: Together at Home" y su espectáculo llamó la atención de los espectadores quienes advirtieron que el legendario baterista Charlie Watts "tocaba" sin su instrumento.



El músico golpeaba sus bastones al aire mientras Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood interpretaban sus guitarras en la canción "You can´t always get what you want".

Las reacciones del Internet se hicieron sentir sobre el miembro más reservado de la banda.

So many questions:



1. Does the drummer for The Rolling Stones not own a drum set?



2. Was his solution really to play air drums on national television?



3. What is Keith Richards wearing? pic.twitter.com/5xRacMdG2S — Shailin Thomas (@shailinthomas) April 19, 2020



Se trató de un recital internacional virtual organizado por Lady Gaga y Global Citizen para apoyar a la OMS durante la pandemia.

Un Rolling Stone no ma puede hacer sonar una bataría con lo que tiene a mano. #TogetherAtHome pic.twitter.com/ix9jNna3p6 — MissChile (@MissChile007) April 19, 2020

Curso de batería sin batería con don Charlie de The Rolling Stones #TogetherAtHome pic.twitter.com/NO7KE0e5x8 — Alvaro Maldonado L. (@alvaroche86) April 19, 2020



En la transmisión en vivo participaron artistas de la talla de John Legend, Celine Dion y, por supuesto, los Rolling Stones.