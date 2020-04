Sin "rapidito": el día que Mike Tyson encontró a su ex esposa con Brad Pitt

El polémico ex campeón mundial de boxeo dio detalles de cómo conoció al galán de Hollywood. Aseguró que el actor le "imploraba" que no lo golpeara

El campeón mundial de boxeo Mike Tyson compartió una curiosa (y divertida) anécdota del día que conoció a Brad Pitt. Esa revelación está incluida en su libro autobiográfico titulado "Undisputed Truth", así como en el programa "The Real".

Todo ocurrió en 1989. En entonces el boxeador y Robins Givens, su esposa en aquella época, estaban divorciándose, pero mantenían aún encuentros sexuales.

"Un día tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero decidí pasar por la casa de Robin por un ‘rapidito’. Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba", blanqueó Mike Tyson.

El ex pugilista contó que al llegar al domicilio de Givens no tuvo respuesta por lo que se disponía a regresar a su casa. Sin embargo, fue ahí cuando la vio llegar acompañada de Brad Pitt. "Ahí pensé: ‘mier… hoy no tendré ningún rapidito’", dijo entre risas.

Mike Tyson también expresó que al verlo la estrella de Hollywood entró en pánico y le rogó que no lo fuera a golpear. "Debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que sólo estaban repasando un libreto", añadió.

El ex boxeador confesó que aunque no conoció al famoso actor de la mejor forma, le pareció que una persona amigable.

"No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo", afirmó.

Sin embargo, Robin Givens deslegitimó la versión de su ex en una entrevista con Wendy Williams. También dijo que su ruptura con Brad Pitt no fue por causa de Mike Tyson.

La artista dijo que había conocido al protagonista de "El Curioso Caso de Benjamin Button" en una clase de actuación y que la decisión de terminar su relación fue porque en ese momento ambos se estaban tomando en serio su trabajo.