El dolor de la actriz Andrea Estévez: su ex se casó con otra a días de separarse

"Es muy fuerte, me sorprendió mucho la noticia", dijo. Su ex, el empresario Juan Manuel García, contrajo nupcias con una joven argentina en Miami

A casi dos años del nacimiento de la hija que ambos tienen en común, la actriz Andrea Estévez se enteró de que su ex, Juan Manuel García, se casó en Estados Unidos con una mujer argentina tan sólo unos días después de que ella llegara a Buenos Aires de Miami cuando aún estaban en pareja.

"Él está casado legalmente con otra argentina, con María Ferretti. El 18 de agosto del 2018 Andrea y su pequeña hija regresaron a la Argentina porque les quedaban pocos días del permiso de visa turística. El 24 de agosto, seis días más tarde, Juan Manuel se casó con una argentina. Esperó a que Andrea se fuera y se casó en Miami", contó el periodista Carlos Monti en Cofrontados, por El Nueve.

De acuerdo a lo informado, la pareja actual del empresario es una chica argentina que tenía residencia en Estados Unidos y que, mediante la unión marital, él también la obtuvo, algo que anhelaba para afincarse allá.

Al enterarse de la noticia, la actriz aseguró que ya estaba decepcionada con el padre de su hija porque no se hace cargo de la manutención de la niña de dos años, pero que esto la descolocó.

Te puede interesar Sancionan a un hombre por sacar a "pasear" a sus dos peces en una pecera en medio de la cuarentena

"Es muy fuerte, me sorprendió mucho la noticia", dijo. En ese sentido aseguró que cuando ella y su beba regresaron a la Argentina todavía estaba en pareja con García.

"Tengo fotos de la despedida en el aeropuerto", indicó y agregó que en dicha charla se habían prometido esperarse y apostar a la familia. García le había prometido que volvería a Buenos Aires para continuar con su familia.

"De hecho estuvimos en contacto hasta noviembre de 2018, y él jamás mencionó nada sobre el casamiento". Hasta ese momento el empresario sostenía que no tenía dinero para regresar, y que estaba ahorrando para poder viajar a la Argentina.

Te puede interesar Disney despidió a 70.000 personas de sus parques y Florida pagará el desempleo

Sin embargo, en noviembre de ese año cortaron todo tipo de relación ya que a ella le llegó la versión de que García se había mostrado en las playas de Miami con otra mujer. Andrea logró confirmar la versión y decidió separarse e iniciar acciones legales.

"Él me lo desmintió y me seguía diciendo que quería recuperar a su familia", contó la actriz que agregó que hasta ese momento estaban comprometidos.

No era la primera vez que descubría infidelidades por parte del empresario, quien ya la había engañado durante el embarazo de Hannah. De todas maneras, la teoría de Estévez es que su ex se casó con otra mujer para obtener la residencia y no por amor.

"Hay tantas cosas que yo viví y que no denuncié en su momento", lamentó y contó que cuando llegó a Miami, embarazada de seis meses, se encontró "sola". Su entonces pareja no la acompañó durante el último trimestre de embarazo, ella descubrió infidelidades que decidió perdonar, y el detonante fue la violencia económica: "Hannah tenía un mes y él me sacó la tarjeta de crédito de la billetera y yo no podía pagar los pañales. Me tuvieron que ayudar mis papás".

Por otro lado, aseguró que durante estos dos años García "pagó el 5 por ciento de lo que el juez impuso".