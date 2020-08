Test psicológico: la imagen que elijas revelará el nivel de narcisismo

A través de una prueba muy simple de llevar a cabo, en la cual debes escoger entre cuatro imágenes parecidas pero diferentes, conocerás la respuesta

Estas cuatro imágenes sirven para investigar en el inconsciente de cada uno y descubrir nuevas características de la personalidad de cada uno.

Sigmund Freud encontró en las mujeres un aumento en el narcisismo centrado en el cuerpo después del desarrollo. Todos somos narcisistas pero, cada uno, en un nivel diferente. Al escoger una de estas 4 imágenes, vas a descubrir cuál es el tuyo.

Imagen 1

Sos una persona bastante reservada y modesta. Soles no hacer alarde de tus cualidades y tenes mucha clase. Al ser observado, se te despierta la vergüenza, pero esto te hace aún más irresistible a los ojos del espectador.

Imagen 2

Tenes conocimiento de que vivís en la sociedad de la imagen y participas de ella mirándola críticamente. Tu estilo difiere del de los demás, ya que tenes tu propia identidad bien establecida que sabe comunicar a la perfección.

Sos coherente con tu verdadero ser y no te dan vergüenza tus defectos ni tampoco tu costado más inmaduro. No te importa buscar admiración, pero ciertamente no buscas presumir. Vivís bien en tu propia piel y estás a gusto con los demás.

Imagen 3

Sos una persona a la que le gusta presumir y mantenerse en el centro de atención. Ciertamente no te gusta pasar desapercibido. Consciente de tus habilidades, usas todas las armas a tu disposición para seducir y conquistar a los que te interesan.

Imagen 4

Tenes un nivel de narcisismo saludable. No tenes problemas para aceptarse como sos ya que crees tener grandes cualidades y siempre sabes cómo presentarte de la mejor manera. Cuidas mucho tu cuerpo y sabes cómo mostrarlo.

Sabes rodearte de personas que te dan tu espacio y que están dispuestas a escucharte con atención y admirarte. Quizás sos una persona demasiado concentrada en vos misma y no podes sentirte satisfecho del todo con algo.

Test de la casa en llamas

Cada vez son más comunes los test que nos ayudan a comprender mejor cómo pensamos y qué mecanismos de defensa usamos ante ciertas situaciones, como así también cuales son los miedos, deseos y traumas ocultos que tenemos en nuestro pensamiento consciente.

A partir de la imagen que representa una casa en llamas, tenés que elegir una de las opciones que están señaladas con un número que las representa.

La opción que elijas a partir de esta imagen puede ser una de las formas en las que podrías reaccionar y actuar frente a una crisis:

1. Mujer en la ventana

Te sentís totalmente oprimido ante la imagen de una crisis y pensas que todo el mundo se desmorona. Puede indicar que sos de ponerte en el papel de víctima con mucha facilidad, aunque no lo quieras, y llegas a pensar que solo a vos te pasa todo lo malo del mundo.

2. Chimenea

Sos alguien que ante una situación difícil, busca la manera de salir huyendo, sin importar cómo lo consiga. Puede que a menudo, también, niegues un poco los problemas.

3. Humo

Sos por lo general una persona muy dramática. Cuando estás en un momento difícil puede que te pierdas un poco en la atmósfera y no hagas foco en el problema, haciendo incluso que se alargue o intensifique cada vez más.

4. Ventana superior

Sos una persona que frente a un problema puede negarlo una y otra y otra vez hasta que directamente explota. Tenes que aprender a hacerle caso a tu intuición, hablar las cosas antes de que exploten.

5. Puerta

Sos una persona que en las situaciones difíciles no pierde la calma. Mantenes el control y elegís fríamente la forma más racional de resolver las cosas.

6. Ventana inferior

Si elegiste esta opción puede indicar que sos alguien que escapa de los problemas pero que elige la manera de hacerlo. Tenes un tipo de pensamiento muy creativo, lo que te ayuda a encontrar diferentes soluciones a determinados problemas.

