Don Ramón: cómo fue la reacción de la Bruja del 71, el día de la muerte del actor

En la vida real, los actores Ramón Valdés y Angelines Fernandes, estaban unidos por una gran amistad, inquebrantable a través de los años.

Una de las tantas situaciones repetidas de El Chavo del 8 y que volvió tan entrañable el programa fueron los intentos de "Don Ramón" de evitar los coqueteos de "Doña Clotilde" - La Bruja del 71, para los chicos de la vecindad.

El personaje del papá de La Chilindrina, que interpretaba Ramón Valdés, trataba de eludir al máximo las declaraciones constantes de amor y los gritos de"¡Rorro!" de la mujer.

En la vida real, en cambio, a Valdés y Angelines Fernandes, la actriz que intepretó ese personaje femenino, los unió una gran amistad, inquebrantable a través de los años.

La muerte de Don Ramón: cómo fue la reacción de la Bruja del 71

Ambos ya eran amigos antes de que ella ingresara al ciclo de Chespirito. Justamente fue Valdés quien le pidió al creador que le diera una oportunidad a esta actriz nacida en Madrid y que había huido de su país en la época de Franco.

Chespirito enseguida percibió el talento de Angelines y así fue que sumó a Doña Clotilde a la vecindad.

También hay versiones que dicen que vivieron un romance y hasta que se casaron. A lo cual la hija de Angelines, Paloma Fernández, contestó enfática en un documental que circula en Youtube: "A mí me provoca mucho enojo, porque ha habido periodistas que inventan que ellos dos tuvieron una relación. Ellos sí tenían un gran cariño mutuo".

Dejando de lado las versiones, el dato confirmado es que Angelines fue la única integrante del programa en asistir al sepelio de Valdés, hace 32 años.

El nieto del actor, Miguel Valdés, contó recientemente en una entrevista y lo recordó en las redes sociales que ella se quedó varios minutos al lado del Ramón llorando la partida, repitiendo una y otra vez "¡Mi Rorro!, ¡Mi Rorro!".

Lo cual quedó grabado en la memoria de la familia. "Angelines Fernández fue la única integrante del elenco de 'El Chavo 8' que fue al velorio de mi abuelo. Tenían una amistad impresionante y hermosa, a ella le dolió muchísimo su muerte", fue el testimonio de Miguel Valdés.

Sobre el resto de los integrantes del programa, puede decirse que la discrepancia entre Valdés y Chespirito fue famosa. El primero no tenía buena relación con Florinda Meza, "Doña Florinda", quien era la mujer de Chespirito y entonces, optó por irse del programa.

Luego, un año antes de la muerte de Valdés, Carlos Villagrán -Quico- lo convocó para hacer "Ah, qué Kiko", donde, al no contar con derechos de autor, no podían usar los nombres de los personajes originales.

El Chavo desaparecerá de la televisión tras 50 años

"El Chavo del 8", "El Chapulín Colorado" y "Chespirito", protagonizados por el desaparecido comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido internacionalmente como Chespirito, dejarán de verse en todo el mundo.

Tras más de 50 años de transmisión de sus programas ya no saldrán más al aire luego de que el Grupo Televisa y el Grupo Chespirito no pudieran llegar a un acuerdo sobre los derechos de autor.

Así lo informó a través de su cuenta de Twitter Roberto Gómez Fernández, hijo del actor y director de la productora. Sin embargo, aseguró que están buscando que regrese a la pantalla chica.

Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos. — Roberto Gomez Fernán (@ElAguila_Gomez) August 1, 2020

La decisión ha provocado las críticas de la viuda Florinda Meza. "¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", expresó Meza a través de un hilo de Twitter.

Además, añadió que no comprende por qué se tomó la decisión, ya que, dijo, va en contra de los intereses comerciales de la cadena de televisión y recordó que Chespirito "es parte del ADN de los latinos".

"Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran", sentenció. La actriz, escritora y productora terminó diciendo que "qué bueno" que Bolaños (Ciudad de México, 1929-2014) ya no esté para presenciar esta situación tan incómoda y que Chespirito permanecerá en los corazones de "los buenos".

Los programas llevaban 47 años transmitiéndose de manera ininterrumpida en televisiones de todo el mundo y después de 6 años de la muerte del actor.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

A pesar de la triste noticia para la familia, amigos y seguidores de uno de los más grandes íconos de la comedia mexicana, su hijo aseguró a través de Twitter que seguirán luchando para que el mundo no olvide a Chespirito y las nuevas generaciones puedan conocerlo.

La escena que marcó el principio del fin del Chavo

Edgar Vivar, el actor que personificó al hombre que cada mes buscaba, en vano, cobrar la renta, subió el video que revela grandes secretos sobre una de las tiras más recordadas de la historia.

La primera escena que se grabó en la piscina https://t.co/whXzJKMInb — Edgar Vivar (@varedg) July 13, 2020

El Chavo del 8 transcurre dentro de la vecindad. La mayoría de las escenas fueron filmadas en el patio o en su defecto, dentro de las casas de alguno de los personajes. Tan solo dos veces salieron; una cuando Don Ramón y el Profesor Jirafales intentaron enseñarle a jugar fútbol americano a El Chavo, Quico, Ñoño y Godinez en un terreno baldío. La segunda, cuando todos los personajes principales se van de vacaciones a Acapulco.

Se trató de un solo capítulo que quedó perdido en el tiempo y que se llevó a cabo en el marco de la promoción de un hotel. Un lugar que recibía turistas que acaba de adquirir quien por entonces era el presidente de Televisa, productora de la serie. Ese hecho puntual marcó un antes y un después; esa fue la última vez que estuvieron todos juntos en escena y la última vez que filmaron en exteriores.

El material fue compartido a través de la cuenta de Twitter que le rinde homenaje a El Profesor Jirafales. "El Sr. Barriga y Don Ramón se encuentran en Acapulco, entonces le dan un consejo al Chavito", reza el título del componente que fue recibido con emoción por Edgar Vivar, hombre que se puso en la piel del Señor Barriga.

El actor no dudó en compartirlo y rápidamente el video fue reproducido por más de 130 mil personas.

La historia del Chavo

El Chavo del 8 es una serie de televisión cómica mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, producida por Televisión Independiente de México (más tarde, Televisa). Fue emitida como serie independiente el 26 de febrero de 1973 por Canal 8 y finalizó el 7 de enero de 1980.

El programa trataba sobre las vivencias de un grupo de personas que habitaban en una vecindad mexicana donde su protagonista, el Chavo, lleva a cabo travesuras junto con sus amigos que ocasionan malentendidos y discusiones entre los mismos vecinos, por lo general de tono cómico.

El guion surgió de un sketch escrito por Gómez Bolaños en donde un niño pobre de ocho años discute con un vendedor de globos en un parque, dicho sketch se emitió por primera vez el 20 de junio de 1971.3​

Se le prestó una mayor importancia al desarrollo de los personajes, a los cuales se les asignó una personalidad distintiva. Desde un comienzo, su creador contempló que El Chavo estaría dirigido al público adulto, no al infantil, aun cuando se tratara de adultos interpretando a niños.

​El elenco principal estuvo integrado por Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Édgar Vivar, que interpretaron al Chavo, Don Ramón, Quico, la Chilindrina, Doña Florinda, el profesor Jirafales, Doña Clotilde y el señor Barriga, respectivamente. La dirección y producción de la serie recayeron en Enrique Segoviano y en Carmen Ochoa.

El éxito de El Chavo del 8 fue tal que, para 1973, era transmitido en varios países de Hispanoamérica y tenía altos índices de audiencia televisiva. Se estimó que en 1975 era vista por más de 350 millones de televidentes cada semana.

