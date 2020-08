Este test te va a mostrar tus miedos, deseos ocultos y debilidades

¿Conoces todos tus miedos? Con este test vas a poder evaluar tus miedos, tus deseos ocultos y tus debilidades; solo necesitás lápiz y papel

Con este test vas a conocer tus miedos, debilidades y deseos ocultos.

Para hacerlo, vas a necesitar una hoja y un lápiz. Luego, vas a tener que replicar la misma imagen que ves a continuación:

A continuación, lo que vas a tener que hacer es completar cada imagen que aparece en los cuadros de la manera que quieras, incluso el recuadro que está vacío. Una vez que los termines podés ver los resultados y conocer algunos aspectos que tenías ocultos.

Interpretación

Para conocer los resultados de cada cuadro, se analizarán en orden consecutivo comenzando por el 1 hasta llegar al 9.

Cuadro 1

Representa lo que es el yo interno y lo que se piensa de uno mismo. Si al dibujar restringiste el punto con algún objeto, quiere decir que sos una persona que prefiere mantenerse alejada de todo. Ahora bien, si optaste por hacer líneas rectas saliendo desde el punto, significa que sos capaz de superar cualquier obstáculo. En cambio, si las líneas son en espiral tu mayor preocupación son los problemas intrínsecos.

Cuadros 2 y 3

Acá vas a ver cómo sos con tus seres queridos. Si hiciste un sol, por ejemplo, quiere decir que tu relación con la familia es calurosa y agradable. Si lo que hiciste fue una mascota hecha con semicírculos significa que sos alguien solidario.

Cuadro 4

Una casa o paisajes montañosos es lo común para este cuadro. Si elegiste la casa así es como percibís el hogar. Si por otro lado fueron unas montañas, significa que sos alguien más desarraigado, que disfruta de vivir y conocer diversos lugares.

Cuadro 5

Representa la forma en que se afrontan las dificultades y obstáculos. Si en tu dibujo las líneas se cruzan, sos una persona que enfrenta cualquier situación y las supera. Si no se cruzan, quiere decir evasión a los problemas y las situaciones adversas.

Cuadro 6

Representa desarrollo, ambiciones y propósitos para el futuro. Si se dibujaron líneas similares a las que allí están y algunas son más largas, es porque sos ansioso.

Cuadro 7

Si continuaste los puntos es porque sos una persona muy sensible. Aunque si el diseño es bastante grande, no sos tan sensible como pensabas, incluso hasta sos un poco egoísta.

Cuadro 8

Representa cómo sos ante las dificultades de la vida. Si dibujaste todo el cuadro es porque sos alguien extrovertido, alegre y algo arriesgado, pero si sólo ocupaste una porción en alguna esquina, refleja reserva, timidez e indecisión.

Cuadro 9

Muestra tu capacidad de desenvolverte en sociedad. Si usaste el centro sos alguien que se relaciona con los demás. Abajo del centro, es porque sos respetuoso de la ley y la autoridad. Hacia arriba deja ver una necesidad de ser reconocido.