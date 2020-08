El Chavo del 8: por qué Patty, la niña ingenua de la vecindad, abandonó el programa en pleno éxito

Ana Lilian de la Macorra dio un paso al costado, a pesar de que su personaje era exitoso y había recibido una "jugosa" oferta de la productora del programa

El personaje de Patty tuvo apariciones esporádicas en las distintas temporadas de El Chavo del 8, la genial creación de Chespirito. Sin embargo, la niña bonita de la vecindad, algo creída e inocente y que despertaba suspiros entre los chicos, continúa en el recuerdo de los seguidores de la serie.

La idea original era que Patty -Patricia Jiménez, tal era su nombre original, de acuerdo a El diario del Chavo del ocho, el libro escrito por Roberto Gómez Bolaños- estuviera en solo tres capítulos.

Uno de ellos, como presentación, fue en la mudanza con su tía Gloria al departamento de la escalera de la vecindad. El Chavo y Quico, al verla, se enamoran instantáneamente, y esto genera celos en La Chilindrina.

Este plan original se extendió. Estuvo en varios ciclos e interpretado por distintas actrices. Aunque, la versión de Ana Lilian de la Macorra -la "tercera Patty"- es la más emblemática y tuvo mayor duración, ya que permaneció por 25 episodios -entre 1978 y 1979.

Su incursión en el mundo de Chespirito

De la Macorra, en esos años, estudiaba psicología y trabaja como asistente de producción y editora de contenidos en Televisa -donde se grababa el programa.

En 1978, Chespirito hizo un casting para retomar la aparición de esa niña mimada. Luego de las actuaciones de Patty Juárez, en 1972, y Rosita Bouchot, en 1975.

Al no dar con una actriz que tuviera la fisonomía buscada, el director y creador del programa le ofreció a ella ese papel.

En principio, De la Macorra no tenía intenciones de salir en cámara. Ya que se sentía más cómoda en su rol original. Pero la insistencia de Gómez Bolaños pudo más.

¿Por qué Patty se alejó repentinamente de la tele?

Sus apariciones fueron principalmente en la escuela. Aunque también se le vio en la vecindad y en la fonda de Doña Florinda.

Y, a la par del cariño del público, fue ganando más espacio. También participó en las canciones "Eso, eso, eso", "El Día de San Valentín" y "Cri Crí", de los distintos ciclos.

Hasta que luego del capítulo "Soñando en el restaurante", no volvió más y esto fue a pesar de las condiciones ofrecidas por los gerentes de Televisa. Tampoco tuvo nuevas apariciones en pantalla ni el mundo del espectáculo en general.

¿Qué sucedió? "No era mi rollo, mi corazoncito no quería… Nunca me atrajo ir por esa vía. Pues siempre dije ‘no, gracias", contó hace unos años en una entrevista.

También agregó que su intención siempre fue dedicarse a la psicología. Tenía claro que esa era su vocación y no se apartó del rumbo que tenia planeado. Luego de recibirse, realizó una maestría en psicoterapia, y comenzó su tarea profesional. "Ver el brillo en los ojos de la gente y poder verme reflejada en ellos, es un placer", dijo en esa entrevista de 2012.

A pesar del éxito del personaje Patty, la actriz decidió dejar el mundo del espectáculo

La reedición de su personaje

Sin embargo, la linda Patty no quedó en el olvido. En el último tramo del programa, Verónica Fernández - hija de María Antonieta de las Nieves y Gabriel Fernández- reeditó a su manera ese encanto naif.