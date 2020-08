Un solo apostador ganó $53 millones, dos casas, cuatro autos y tres viajes con Telekino pero no pasó a cobrarlos

Compró el billete de Telekino antes de la cuarentena, pero el sorteo se hizo cinco meses después. Temen que el dueño de la fortuna no se haya enterado

Luego de casi cinco meses de interrupción como consecuencia de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, el domingo 16 de agosto volvió a realizarse el tradicional sorteo del Telekino que tenía un increíble premio acumulado de $53 millones, dos casas, cuatro autos y tres viajes para cuatro personas.

Y, para sorpresa de muchos, un solo apostador, por ahora misterioso, resultó ganador de semejante fortuna.

Sin embargo, el afortunsuculenta ado o afortunada todavía no se presentó a reclamar la recompensa, y podría perderla si no lo hace antes del 7 de septiembre. Temen que no se haya enterado de su buena suerte porque el boleto lo compró en marzo en una agencia de Pilar.

Según se informó, la persona adquirió el boleto ganador en el local ubicado en San Martín 124, cercano al puente Champagnat. El cartón de Telekino tenía los números 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, que salieron en el sorteo 1457 realizado hace ya más de una semana.

Al transcurrir los días, los dueños del local advirtieron que nadie se presentaba a reclamar el premio. Por ese motivo, los agencieros expresaron preocupación ante la posibilidad de que el apostador no se haya enterado del sorteo o, peor aún, de que se haya deshecho del boleto.

Frente de la agencia de loterías de la localidad de Pilar donde se vendió el millonario premio del Telekino

¿Qué pasa si el ganador del sorteo no aparece?

Ramón Ezcurra, uno de los propietarios de la agencia, afirmó: "Este cartón se vendió entre el lunes y el jueves de la semana previa al 20 de marzo, que se cerró todo por la cuarentena".

"Entonces, nuestro miedo con mi socio es que la persona no se entere de que el sorteo volvió este domingo", puso de relieve el agenciero.

Más tarde, el agenciero recordó que, "por un tema de seguridad", la compra de los cupones se realiza de manera anónima, por lo que no cuenta con ningún dato de la persona que obtuvo el boleto ganador.

"Nuestra preocupación pasa porque la persona que lo adquirió se entere y lo vaya a cobrar. No hace falta que venga acá ni que se de a conocer, puede ir directamente a Lotería de la Provincia o presentarse en la Caja de Ahorro de la Provincia de Tucumán en la Capital Federal", informó Ezcurra.

Los propietarios de la agencia buscan al ganador del millonario premio

Finalmente, explicó que, de acuerdo con el reglamento de la lotería, todos los premios caducan a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la fecha de sorteo. Por esa razón, el apostador tiene tiempo para presentarse a reclamarlo hasta el 7 de septiembre.

También sostuvo que la gran cantidad de dinero y de bienes que se sortearon el domingo 16 se debe a que estos "fueron quedando acumulados", y que no tuvo que ver con la interrupción de la actividad durante la cuarentena. "¡Ojalá que encuentren el cartón ganador!", concluyó.