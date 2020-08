ALF: Cómo luce hoy Lynn Tanner, la hermana del extraterrestre más famoso

La hermana de Alf, era interpretada por la actriz Andrea Elson. Al comenzar la serie, solo tenía 17 años el éxito fue abrumador

Alf adoraba a su hermana Lynn, el personaje de Andrea Elson. Al comenzar la serie la actriz solo tenía 17 años y el éxito fue abrumador.

En la actualidad, Elson tiene 51 años y esta alejada totalmente de la actuación.

Pese al éxito de la serie con el extraterrestre, la actriz intentó conseguir otros papeles pero no lo logró.

Por su parte Andrea apareció en varios capítulos de la serie ¿Quién es el jefe?, Married People, Casados con hijos y Paso por paso, entre otras.

Sobre su vida privada, la ex actriz se casó con uno de los productores del programa, Scott Hopper, con quien tuvo una hija.

En su cuenta de Facebook, Andrea escribió."Me recordarán por mi personaje como Lynn Tanner en ALF. Ahora soy esposa, madre e instructora de yoga que viaja alrededor del mundo".

¿Qué pasó con el resto de los integrantes del programa?

Por otra parte recordemos que el actor Michu Meszaros fue el hombre que se metió en el traje del pequeño alien que vino de Melmac. Meszaros murió en el 2016 a los 76 años.

En tanto el padre de la familia, Willie Tanner, interpretado por Max Wright, falleció en junio de 2019.

Por otro lado, la madre de familia Kate Tanner, era interpretada por Anne Schedeen quien también se alejó del actuación en 2001.

El más pequeño de la familia, era Brian Tanner. El hermano del marciano era inesperado por le actor Benji Gregory.

En una entrevista a un periodista argentino, Gregory recordó "Nos obligaron a decir que era un extraterrestre de verdad", reveló el hombre de 41 años.

"Después del último episodio cancelaron la serie y se terminó. Yo sé que no terminó bien", reconoció el ex actor.

La serie fue un éxito a fines de la década del 80

Lo dijo en referencia a ese último capítulo de 1990 en el que el extraterrestre aparece por última vez enfrentado a un grupo de oficiales.

"Después me cansé de todo, no quería seguir haciéndolo", señaló en referencia a su carrera actoral, que sin embargo continuó con su aparición en una serie (Murphy Brown), dos films para TV y un largo de animación (Once Upon a Forest, en el que puso la voz junto a una también niña Elisabeth Moss).