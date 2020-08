Test: elegí un símbolo, este test te dirá qué es lo que más deseás

Los tests de personalidad y los retos virales se han vuelto muy populares en tiempos de aislamiento y se han difundido a través de las redes sociales

Cuando vemos un símbolo cuyo significado no es tan evidente, hay algo que no podemos explicar por qué, pero nos atrae o nos genera rechazo. Esas elecciones tienen un ingrediente inconsciente.

En este test te mostramos seis símbolos para saber qué es lo que realmente deseás.

Figura 1. Si escogiste esta figura, probablemente desees mantenerte alejado de todo lo que te hace mal, ya sean personas, relaciones, ambientes, pensamientos o emociones. Quizás estás atravesando un momento en el que te cuesta un poco más de empeño distinguir qué cosas te hacen bien y qué otras no.

Figura 2. Si optaste por este símbolo posiblemente necesites concentrarte. Quizás estés un poco disperso, o indeciso, y siempre quedes en el medio de las cosas. Gastás mucha energía en decidir, pero no tomás realmente un camino de todos los posibles.

Figura 3. Si optaste por esta opción es posible que tu espíritu te esté diciendo que es necesario que te conectes más con él. Tal vez estás pasando por una etapa donde las decisiones las tomás con el corazón, pero eso puede llevarte a relaciones tóxicas, malos hábitos o millones de actividades que no te permiten concentrarte y estar en paz con vos mismo.

Figura 4. Si escogiste este símbolo, probablemente tu espíritu desee simpleza. Tal vez estés sobrecargándote de ocupaciones, relaciones, compromisos, etc. Es momento de despejar, de limpiar, de seleccionar y quedarte solo con lo que realmente necesitás o te hace feliz. No quieras cumplir con todo, no quieras tampoco almacenar, acumular, pensando que más es igual a mejor. Probá con la simpleza, la sencillez y el minimalismo, no solo con tus cosas, sino también con tus vínculos.

Figura 5. Si esta fue tu elección, es muy probable que tengas que empezar a mirar más dentro tuyo. Este símbolo te invita a perder el miedo y a prestarle atención a lo que realmente sos, a lo que sentís y a lo que deseas, sin juicios, con una mirada más justa, dispuesta a perdonar, a sanar y a aceptarte como sos.

Figura 6. Por último, si elegiste esta figura tu espíritu probablemente desees cuidar tu clan. Pasá tiempo con tus afectos, dedicá tiempo de calidad a esos vínculos que realmente te hacen bien. Pedí ayuda, déjate cuidar, abrazar y mimar por tus afectos.