Brad Pitt, de vacaciones con su nueva novia: ¿quién es la modelo Nicole Poturalski?

A casi cuatro años de su ruptura con la actriz y madre de sus hijos Angelina Jolie, el actor Brad Pitt apareció en público por primera vez en una nueva relación amorosa estable: se trata de la modelo alemana de 27 años Nicole Poturalski.

Ambos estarían disfrutando de unas vacaciones juntos en Francia. Incluso fueron vistos este miércoles en el aeropuerto de Le Bourget, a las afueras de París.

El actor, de 56 años, volaron desde Los Ángeles en un jet privado hasta la capital francesa, y desde allí se trasladaron al aeropuerto internacional de Le Castellet, al sur de Francia, donde fueron fotografiados juntos.

Brad Pitt Jets Off To South of France With Model Partner Nicole Poturalski https://t.co/hQyyomIm6p — TMZ (@TMZ) August 27, 2020