¿Cuál es tu tipo de inteligencia? Este test te responde

Las personas gozan de distintos tipos de inteligencia y algunos tests permiten medir qué clase de inteligencia tiene cada persona en base a sus respuestas

Las personas tienen distintos tipos de inteligencia. La inteligencia que se mide con los tests de coeficiente intelectual suelen medir un solo tipo y no siempre es el que tienen las personas que los hacen.

El siguiente test servirá para que puedas tomar conocimiento de qué tipo de genio habita en tu interior, es decir, de qué tipo de inteligencia tenés, ya que no todos destacamos en el mismo campo ni tenemos la misma inteligencia.

Lo único que tenés que hacer es mirar la imagen y responder la siguiente pregunta: ¿por qué caño creés que caería más rápido el agua?

En base a tu respuesta leé las soluciones y conocé qué tipo de inteligencia es la tuya.

Canilla número 1

En caso de que esta haya sido tu respuesta, debés festejar. Alrededor de un 35% de los encuestados resolvió que sin duda el agua bajaría de una manera más veloz por esta cañería, así que estos son sus resultados: sos un genio en evolución, es decir, aún no has alcanzado el límite absoluto de tu inteligencia. Desde niño o niña te destacabas entre tus compañeros de escuela por tu increíble sabiduría, y eso llega hasta el día de hoy.

Es cierto que necesitás realizar semanalmente algunos ejercicios para que tu mente siga siendo prodigiosa. Realizar test, acertijos, pasatiempos e incluso algunas pruebas en internet podrían ser tus mejores aliados a la hora de desarrollar tu mente. Necesitás cuidar un poco tu vida social, ya que poco a poco la estás dejando de lado: está muy bien ser un genio, pero mejor aún es compartir tus vivencias con alguien.

Canilla número 2

Naciste con una virtud impresionante. Lo sabés y no dudás en aprovecharte de ella para cumplir tus metas y sueños futuros. ¿De qué estamos hablando? Nada menos que de la intuición. No se te escapa nada y tus decisiones suelen ser las más acertadas. ¡Sabes de sobra cuándo actuar, a qué personas acercarte e incluso qué temas abordar a la hora de tener éxito! Para vosm una mirada es suficiente para entender qué sucede a tu alrededor: ¡prestás mucha atención a los pequeños detalles y eso resulta vital!

Es posible que las personas que te rodean no comprendan muy bien que están delante de uno de los mayores genios que existen. Una de tus principales habilidades es la de superar tus exámenes apenas habiendo estudiado. "¿Cómo lo hace?" se preguntan algunos. No te es posible darles una respuesta, pero en tu interior sabés que no necesitás preparar algo durante mucho tiempo para tener amplios conocimientos de él. No cabe duda de que tu futuro está lleno de éxitos… ¡Trabajá duro y llegarás a tener el Coeficiente Intelectual de Einstein!

Canilla número 3

Hay personas que no nacen precisamente con una inteligencia desbordante, pero gracias al trabajo duro, al esfuerzo y a interminables jornadas de estudio pueden desarrollar sus capacidades. Este es tu caso. Como bien sabés, la dedicación es la clave del éxito: cuando eras más chico, mientras otros niños salían y se juntaban a pasar el tiempo, vos te quedabas en casa viendo documentales y aumentando tu cultura leyendo revistas científicas e incluso apreciando los mayores descubrimientos de algunos de los genios más importantes de la historia.

No cabe duda de que sos una persona genial. Con el paso del tiempo has aprendido a manejar todo tipo de situaciones, ya que tus experiencias pasadas te han ayudado a conocer más en profundidad el mundo que te rodea. Muchos de los que se encuentran a tu alrededor te alaban y reconocen tu trabajo: si tienen un problema no tienen dudas de que contarán con vos para que se lo resuelvas rápidamente. Aunque seas, en ocasiones, algo solitario, lo cierto es que sos uno de los mejores amigos que se pueden tener.

Canilla número 4

Quienes eligieron la canilla número 4 son brillantes por naturaleza. Son los llamados "genios relajados", es decir, pueden tener todo lo que quieran o resolver las cuestiones más difíciles con un simple chasqueo de sus dedos. Si elegiste esta respuesta, probablemente te habrás dado cuenta de que no te cuesta nada dominar cualquier ciencia o arte.

Mientras que algunas de las personas de tu entorno pasan jornadas interminables estudiando en la biblioteca para conseguir las mejores notas posibles, vos únicamente necesitás mirar y darle una leída a tus apuntes para finalmente obtener éxito. Tu lema es: "Si querés, podés", y eso lo aplicás a tu vida diaria. Tu talento es desbordante, a tal punto que incluso podrías presentarte a algunos concursos televisivos: ¡con un poco de suerte podrías llevarte el premio final!