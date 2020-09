Ruggeri estalló contra Sylvestre por Malvinas: "Es un maleducado y un imbécil"

El exfutbolista cargó duramente contra el periodista Gustavo Sylvestre, debido a sus dichos sobre el combate en la guerra de Malvinas

El exfutbolista y hoy comentarista deportivo Oscar Ruggeri criticó con dureza al periodista Gustavo Sylvestre por sus dichos sobre la guerra de Malvinas que generaron una gran polémica.

Ruggeri, icónico jugador de la Selección, comentó el tema en el programa de Fox Sports "90 Minutos", del que es panelista.

Ruggeri compartió que él integra un grupo de WhatsApp de exjugadores de la 6ta división de Boca Juniors del año 1979, bautizado "la clase 62". Y reveló que en ese chat hay dos personas que fueron a la guerra de 1982 en el Atlántico sur.

"Le quiero contestar a Sylvestre. A ese maleducado, irrespetuoso, imbécil, tarado de C5N. Periodista. Bah, dice que es periodista. Le quiero contestar porque les dijo cobardes a todos los de las Malvinas y dijo que perdieron la guerra por cobardes", dijo.

Ruggeri se refirió a los comentarios del periodista en los que afirmó que los militares "perdieron una guerra en forma cobarde".

"Una persona que dice ser argentino, que agarra los papeles así, con moral... Qué impresentable sos, Sylvestre", agregó Ruggeri.

Contó además que dos excombatientes que integran junto a él un grupo de WhatsApp "estaban muy tristes por lo que habían escuchado".

Ruggerri también reclamó que el presidente Alberto Fernández tome partido en la cuestión. "Usted, presidente, que le contesta a mucha gente. Me extraña de usted que no le salga a contestar. No sé si es por las caras de los clientes, según de dónde son, le contesta o no", lanzó.

Además, Ruggeri dejó el recuerdo para los excombatientes. Habló de "los chicos que han muerto allá, que quedaron sus familias destruidas enteras acá". Rememoró: "Les han dado un poquito de ropa, les han dado un rifle, y los mandaron a combatir con tipos que eran profesionales, que tenían ropa térmica".

"A todos los que les tocó ir a las Malvinas, los argentinos les tenemos el respeto mayor y van a ser héroes para siempre. No le tienen que hacer caso a dos o tres estúpidos que siempre tenemos acá", completó.

Sylvestre aclaró que no hablaba de los soldados, sino de la cúpula militar que gobernaba de facto el país. Sin embargo, la ola de repudio continúa.

Las polémicas declaraciones de Sylvestre

Gustavo Sylvestre se refirió la semana pasada a los dichos de Eduardo Duhalde, quien sostuvo que podría haber un golpe de Estado en la Argentina, y criticó a los "actores desestabilizantes" que hay en la sociedad, a los que categorizó como "profetas del caos".

En su editorial #NuncaMásEsNuncaMás el periodista analizó la situación actual e hizo una declaración al hablar sobre la guerra por las islas Malvinas que generó repudios en redes sociales: "Perdieron una guerra de forma cobarde".

Gustavo Sylvestre, blanco de críticas por sus dichos sobre Malvinas.

"Hay sectores que no asumen que fueron derrotados y que han sido expulsados del poder por el voto popular y quieren seguir teniendo una voz de imposición. Quieren un gobierno débil, pero el gobierno de Alberto Fernández es todo lo contrario en este momento", comenzó el periodista de C5N, y añadió que "hay que denunciar y marcar a esos sectores de la sociedad".

"Parte de lo que dice Eduardo Duhalde es un análisis correcto porque, lamentablemente, América Latina no solamente se ha derechizado, sino que ha realizado golpes blandos como el que le hicieron a Dilma Russeff en Brasil", dijo al comparar esa situación con la Argentina. "Hoy se arrepienten de lo que hicieron, pero es tarde para lágrimas".

Entonces, enumeró: "Ecuador fue en el mismo sentido; en Bolivia el plan era asesinar a Evo Morales y lo sacaron del poder, pero no pudieron matarlo; y en Chile, el poder militar sostiene a Piñera, la sociedad chilena nunca se democratizó y añora al pinochetismo".

Según explicó Sylvestre en su monólogo, en la Argentina el escenario es distinto por el Nunca Más, que se dio "gracias al impulso de Raúl Alfonsín", aunque lanzó que "el radicalismo se ha agorilado" y lamentó que no se hayan expresado sobre las declaraciones del expresidente.

"Duhalde tiene un análisis correcto de lo que pasa en América latina, pero se equivoca cuando habla de la posibilidad de un golpe militar porque hoy no hay espacio y porque la mayoría de los argentinas van a salir a defender la institucionalidad", opinó entonces el periodista. Y, tras destacar las políticas gubernamentales, añadió: "Hay un deseo del periodismo de guerra y de algunos sectores de que haya estallidos y de que se produzca el caos".

Sylvestre criticó la acción de los jefes militares en la guerra por las islas Malvinas.

El rol de las fuerzas armadas

Luego de sostener que hay quienes "añoran la dictadura", celebró que las fuerzas armadas están "comprometidas con la democracia" y lamentan el hecho de "cargar con el mote de golpistas" durante décadas.

En ese momento, al referirse a la guerra por las islas Malvinas, disparó: "Encima perdieron una guerra en forma cobarde. Cuando tuvieron que ir a defender la Patria, que era su tarea, perdieron la guerra de forma cobarde. ¿Por qué? Se habían dedicado tanto a asaltar a las instituciones de la república, que, cuando tuvieron que demostrar en el campo, no supieron qué hacer".

Después, Gustavo Sylvestre aclaró que su mensaje estaba dirigido a los "generales golpistas", porque hubo otros que lucharon "con mucha honorabilidad". "Pido disculpas si los ofendí, pero me estaba refiriendo a los generales embriagados, no de poder sino de whisky, que mandaron a esa guerra, y a los generales, que se rindieron cobardemente. No (me refería) a los soldados heroicos que quedaron en Malvinas y que, como Martín Balza, combatieron heroicamente. Está claro que no me refería a ellos, además saben de mi respeto y mi amistad con Martín Balza".

Anoche mismo lo https://t.co/1TegQ94wW2 clase 62. estuve reincorporado x Malvinas.Para los que arman campañas en las redes.Y tratan de afectar la honorabilidad de las personas.Y defiendo la Causa Malvinas y la he seguido siempre.Y los seguire acompañando. pic.twitter.com/tYFIfXY5at — Gustavo Sylvestre (@Gatosylvestre) August 27, 2020

En esta misma dirección se expresó luego en Twitter. "Soy clase 62. Estuve reincorporado por Malvinas. Para los que arman campañas en las redes. Y tratan de afectar la honorabilidad de las personas. Y defiendo la Causa Malvinas y la he seguido siempre. Y los seguiré acompañando".