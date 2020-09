Test de personalidad: ¿Cuál es la casa que más te gusta?

En este desafío, cada ilustración es un autorretrato de lo que proyectamos de nosotros hasta los mecanismos de defensa que usamos en nuestra vida diaria

Eligí la casa que más te guste y descubrí más sobre tu personalidad. Recordá que no solo te conocerás más, sino que tendrás un panorama más amplio de tus emociones. El realizar este test de dibujos es una forma simbólica de expresar de forma inconsciente las fases más íntimas de tu personalidad.

Casa uno:

Según el test sos de personalidad, juguetona, feliz. Amás tu libertad y espontaneidad, y tratás de disfrutarlo al cien por ciento. Para ti el "solo se vive una vez" es más que una frase es un lema. Tu curiosidad y ante las cosas nuevas te emocionas, para ti los cambios sean bueno o malos son señal de prosperidad. Odias que te pongas límites y los procedimientos. Para vos el peor castigo es estar encerrado.

Casa dos:

Tu personalidad independiente te hace crear tus propias reglas, las convencionalidades no son parte de tu persona, lo cual hace que te permite determinar el proceso de tus proyectos y su futuro. Tenés muy desarrollado tu lado artístico y eso se ve en la elección de tu profesión y en las cosas que haces en tu tiempo libre. Tu necesidad de ir contra la corriente hace que hagas todo lo opuesto que se espera de vos.

Casas tres:

Buscás la armonía y el equilibrio en tu vida. Para vos lo más importante es encontrar estabilidad. Sos considerada cálida, confiable y empática. No te gusta las modas ni que es trivial. Te sentís más tranquilo al vestir cómodo y no como dictan las tendencias.

Casa cuatro:

Tu personalidad es emotiva. Como todo soñador y romántico te hace ver las cosas en otras perspectivas, llegando a hallar las soluciones a tus problemas. Preferís mantenerte al margen de las personas que nos poseen romanticismo y que pienses que solo tienen una visión, y se niegan a ver más allá de la razón.

Casas cinco:

Personalidad reflexiva. Sensible e introspectivo. Te gusta cuestionarte todo lo que hacés, además de buscar conocerte más. Detestás la superficialidad de las personas, prefieres estar sola que intentando sostener conversaciones inútiles. No obstante, se te hace fácil entablar relaciones amicales. No te asusta la idea de permanecer solo durante largos períodos de tiempo; rara vez te aburre en su trabajo.

Casa seis:

Sos práctico, tu autoestima fuerte te hace una persona muy responsable en la vida. En vez de confiar en el destino prefieres confiar en lo que tu puedes hacer. Ante los problemas respondes sin miedo, y los resuelves de forma simple. En el trabajo te ofrecen puestos de responsabilidad porque transmites eficiencia y confiabilidad. No estas tranquilo hasta que realizar tus ideas.