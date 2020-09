El ojo que elijas revelará los más profundos secretos de tu personalidad

Tomate unos segundos para apreciar los ojos que te mostraremos y el que más te atraiga es el que te representará y revelará tus más oscuros secretos

El subconsciente es lo más misterioso de nuestra psiquis y se requiere de años de psicoanálisis para poder llegar a entenderlo. Sin embargo, esta parte de la que no tenemos control de nuestra mente puede revelar nuestros más profundos deseos, miedos y emociones.

Muchos de nosotros ni siquiera conocemos los rasgos básicos de nuestra personalidad. Tan solo tomate unos segundos para apreciar los 9 ojos que te mostraremos a continuación y el ojo que más te atraiga es el que te representará y revelará tus más oscuros secretos.

1) Sos una persona apasionada.

Si escogiste este ojo, entonces es muy probable que seas una persona enérgica y apasionada. Sos muy influyente y, generalmente, las personas te admiran. No hay nada que pase desapercibido para ti: o amás profundamente algo o simplemente lo odiás con todas tus fuerza. Todo para vos es blanco o negro, no existe un punto medio.

Solés tener puntos de vida muy sólidos, tomas decisiones con facilidad y difícilmente das tu brazo a torcer.

Aunque no te guste admitirlo, sos una persona ansiosa y sientes que esa es tu mayor vulnerabilidad. Disfrutás hacer lo que te gusta y podés llegar a ignorar un poco la felicidad de los demás.

2) Sos una persona excéntrica.

Sos la clase de persona que tiene intereses y pasatiempos bastante inusuales. Un término que te puede definir muy bien es "único". Podés ser percibido como una persona extraña, pero nunca te ha molestado lo que piensen los demás. No sigues las reglas, no te importa el "status quo" y haces todo a tu manera porque confiás en tu instinto.

Le mostrás a las personas tu verdadera forma de ser porque sientes que no tienes nada que ocultar y te da igual que te juzguen.

Intentás ser respetuoso, das un buen ejemplo y alentás a los demás a seguir sus sueños, ya que crees plenamente que es allí donde se encuentra la felicidad. Encontrás tu propia alegría en ser un rebelde.

3) Sos alegre y muy extrovertido.

Si escogiste este ojo significa que sos extrovertido, enérgico y emocionalmente abierto. Tenés todo lo que necesitás para ser un líder: sos carismático, apasionado y de buen comportamiento. Siempre ayudas a las personas que lo necesitan y constantemente sabes qué decir.

Tenés una maravillosa carrera, una buena familia, pero aún así te podés sentir triste.

No tenés miedo de hablar de tus sentimientos y pensás que es mejor compartirlos que reprimirlos. Intentás ver lo mejor de las otras personas, aún cuando te han decepcionado.

4) Sos un alma abierta.

Si este ojo te llamó la atención, significa que sos una persona muy empática y gentil que siempre está dispuesta a abrir su corazón a cualquier persona. Deseas obtener verdaderas experiencias del mundo, en lugar de aislarte. Y preferís mil veces molestarte o herirte en lugar de no sentir nada. Intentás no mostrarle al mundo tus inseguridades y preocupaciones.

No te gusta compartir tus problemas, puesto que pensás que debés tratarlos en privado. Intentás estar allí para otras personas, aún si estás herido. Ayudar a los demás es uno de tus mejores rasgos.

5) Sos una persona consciente.

Si elegiste este ojo, esto significa quesos una persona justa y que te gusta lo correcto. Ese es uno de tus principales valores de vida e intentas seguirlo constantemente. Te gusta causar una buena impresión e intentas seguir tu ideal de vida.

Sos consciente de que tus acciones pueden causar un impacto en la vida de los demás.

No te sentís feliz al ver la injusticia y miseria a tu alrededor, por lo que intentas cambiarlo con tus propias acciones. Tu lema es: "Sé el cambio que deseas ver en el mundo".

6) Sos una persona atrapada en su propio pasado.

Muy en el fondo sentís que estás atrapado, aunque a veces no sabés de dónde proviene ese sentimiento. Sos la clase de persona que ha tenido un pasado desagradable y que hoy en día todavía se siente afectado. Sentís que tu vida es una especie de broma irónica, pero sos una persona fuerte e intentás encontrar la paz constantemente.

No te gusta compartir tus pensamientos con el mundo y has aprendido a lidiar tus problemas sin contárselo a nadie.

Te han herido profundamente, pero guardas todas tus emociones. Sos un gran juez, tenés un buen carácter y sabes cómo recoger todas las piezas cuando alguna situación se desmorona.

7) Sos una persona filosófica.

Sos de los que prefiere observar y analizar los detalles, antes de tomar partido. Examinás cada palabra e imagen para darle sentido al mundo. Pensás demasiado, algunas personas no te comprenden en realidad, pero llegas a conocer el significado más profundo de las cosas.

Podés perderte fácilmente en tus pensamientos y en ocasiones tu percepción se vuelve borrosa.

No siempre sabés identificar lo que es correcto y lo que no. Pero no te gusta mostrarle al mundo lo inseguro que podés ser acerca de la vida y te gusta ser considerado una persona muy segura de sí misma. Puede que nunca entiendas el significado de todo, pero estás bien con eso.

8) Sos una persona misteriosa.

Sos la clase de persona que odia las etiquetas y tener que encajar. Te gustan las contradicciones y tus sentimientos se pueden ver afectados fácilmente. No obstante, no te gusta compartir mucho sobre vos con los demás ya que no te gusta cómo intentan etiquetarte.

Solés ser una persona de pocas palabras y tomas acciones desconcertantes.

Preferís ser un espectador. Te gusta observar, ver las reacciones y escuchar a las personas antes de compartir tu opinión. Solo decís las cosas cuando te sentís completamente seguro.

9) Sos una persona sensible y gentil.

Si escogiste este ojo significa que te gusta observar lo que ocurre a tu alrededor. Sos muy consciente de todo lo que te rodea ya que sabes cómo leer a las personas fácilmente. Sentís emociones de manera profunda e incluso las cosas más tontas pueden afectarte. Llorás con facilidad, ya que tus emociones son muy fuertes.

No te importa enseñarle al mundo tus debilidades o lo frágil que sos porque sentís que no tenés nada que ocultar. Sos bueno para entender las situaciones y generalmente sos la primera persona en entender lo que sucede.