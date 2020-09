TEST: ¿qué dice de vos la forma en que te sentás?

Probablemente lo primero que observes en una persona sea su mirada o su sonrisa. Pero, ¿qué puede decirnos la manera en que uno se sienta?

Nuestro lenguaje corporal juega un papel importante ya que, dependiendo de cómo nos comportemos, daremos a conocer una parte de nosotros. Aunque no lo creas la forma en que te sentas puede decir mucho de vos.

A continuación, te dejamos una imagen para que elijas cuál de las cinco opciones para que elijas la que más se adapte a vos:

Rodillas juntas, pies separados

Sos una persona creativa y encantadora, aunque un poco infantil. Tenes la habilidad de hacer varias cosas a la vez, pero se te hace difícil enfocarte en una sola tarea durante mucho tiempo. Las personas se sienten bien a tu lado. No tomas en serio tus problemas y crees que se pueden resolver por su cuenta. Si esto no sucede, le pasás la responsabilidad a alguien más para no agobiarte y no gastar tu tiempo.

Piernas cruzadas

Sos un soñador con una gran imaginación. Las personas como vos son las almas de la fiesta. No soportás la rutina, te gusta viajar y aprender cosas nuevas. Podés tomar decisiones con facilidad. Si algo no te hace feliz, no gastás tu tiempo.

Pies juntos, rodillas separadas

Sos de los que piensa antes de tomar una decisión. Te preocupás porque todo salga perfecto. Eres muy selectivo e incluso un poco quisquilloso. Al mismo tiempo, sos muy desorganizado pero tu caos tiene cierta lógica y cada cosa tiene su lugar. Tenés un problema para enfocarte en alguna tarea y durante las conversaciones sos de desviarte fácilmente del tema.

Pies juntos, rodillas juntas

No te gusta discutir ni expresar tus emociones públicamente. Las personas que se apoyan en sus pies por completo no tienen problemas expresando sus sentimientos. Sos abierto y algo pedante por naturaleza. Las personas que no se apoyan en sus pies por completo, tienen problemas de comunicación. Podés parecer reservado, pero te tomás todo a pecho y estás listo para enfrentar a todo el mundo.

Piernas juntas, inclinadas a un lado

Nunca te apurás y creés que todo tiene que ser a su tiempo. Sos obstinado, persistente y nunca te rendís hasta lograr tus objetivos. Para vos, el aspecto físico es muy importante y te esforzás mucho por verte lo mejor posible. Aún así, esto no te da confianza. Sos muy sensible y es difícil para vos escuchar las críticas.