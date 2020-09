Martín Bossi, el obsesivo por las "migas": confesó el extraño motivo por el cuál se separó de su pareja

El humorista relató en televisión por qué cortó la relación con una expareja debido al rechazo que le generan las migas. Mirá el video

El humorista Martín Bossi tiene una vida personal muy reservada y poco se conoce de su situación sentimental. Sin embargo, en el programa PH, Podemos Hablar confesó una historia que terminó mal por algo que podría considerarse trivial.

El conductor del programa, Andy Kusnetzoff, pidió a los invitados que dieran un paso al frente quienes "remaron por amor". Bossi fue el primero y señaló: "No hay una historia en particular. Uno tiene espejos, soy un tipo real. Me rechazaron mucho, gracias a Dios. Eso me hizo bien después. Sufrí mucho alguna vez, lloré arrodillado. Posta. El dolor por amor es una de las peores cosas que te pueden pasar, sacando obviamente temas de salud".

"Desde que tengo quince años, cada vez que me he enamorado he terminado sufriendo. Soy un tipo que se apega muchísimo a las cosas. Me cuesta desprenderme. Aparento ser un tipo desprendido, pero con el amor no. He sufrido mucho, he hecho muchos papelones", continuó Bossi.

"Me acuerdo que acá contaste una historia que es tremenda, que tiene que ver con que te separaste por una zucarita en el bidet. Sos medio obsesionado", indicó Andy.

"Soy medio complicado, tengo una particularidad. Yo mido el amor y la convivencia por el tema de las migas. Yo estaba muy enganchado con una chica y ya veía que ensuciaba mucho. Un día me dijo: 'Te voy a cocinar unos ravioles a los cuatro quesos'. No me lo olvido más, eran tres mil ollas en la cocina. ‘¿Cuántos vienen, el equipo de los All Blacks?’, me pregunté. Era increíble", relató.

Y siguió: "Así arrancó. Un día, llegué de jugar al tenis y lo que vi fue terrible. Estaba muy suelta la chica, viendo una serie en la cama con zucaritas. Comía de a puñados".

"El día de la separación se dio después de encontrar una zucarita en un bidet", concluyó. Y la historia generó las risas de todos los invitados.