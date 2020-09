Esto es lo que más te envidia la gente, según tu signo

Tus cualidades te llevan a destacar en ciertos ámbitos de la vida y la gente te envidia por eso. Te contamos cómo te ve la gente y qué admira

Para los escépticos, los signos del zodíaco revelan una cosa sobre ellos, y solo una cosa: el período de tiempo en el que nacieron.

Para los creyentes, el signo zodiacal de una persona puede revelar casi todo sobre ellos, desde cuáles son sus fortalezas y debilidades, sus gustos y disgustos, e incluso qué tipo de amantes serán .

Tu signo del zodíaco también puede insinuar cualidades más abstractas, como lo que hace que las personas te admiren y lo que más te envidien.

Aunque creer en la astrología se ve como algo binario (o crees que las estrellas afectan nuestras personalidades y tienes un montón de cristales, o no), hay una tercera opción.

Incluso si no te convence la idea de que tu signo zodiacal tiene el poder de moldear tu personalidad, leer sobre las características del zodíaco puede ser una forma divertida de obtener una visión personal.

Incluso si no crees en la astrología, mantén la mente abierta para explorar diferentes partes de tu personalidad. Aquí un repaso de las cosas que te envidian:

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aries, la gente envidia tu energía incontenible. Siempre estás acelerado y listo para comenzar. Por la mañana, mientras la mayoría de la gente está aturdida tomando su tercera taza de café, dices: "¡Aquí están los papeles que pediste! Ya fui a correr esta mañana y presenté dos informes y reorganicé mi escritorio e hice un bucle alrededor de la manzana para desahogarme y Dios mío, ¿ya son las 11 de la mañana? ¡Voy tarde! "

Honestamente, puede ser un poco agotador para el resto de nosotros, pero (en su mayoría) solo nos quejamos porque estamos celosos.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Los tauro tienen un gusto impecable. Eres táctil y sensual, y disfrutas de la cocina, la música, el romance. Amas las cosas buenas de la vida. La gente te envidia por sus trajes "facheros", tus perfumes deliciosos pero dominantes y tu capacidad para diferenciar un Chardonnay de un Viognier. ¿Esto te vuelve insufrible ocasionalmente? Absolutamente. (No tienes que hacer todo el remolino y oler en la fiesta de inauguración de la casa de tu amigo, eres un envidiable "dos bolas en la buchaca".

Aún así, cuando tus amigos están examinando la carta de vinos en un restaurante elegante, no pueden evitar desear poseer tus habilidades un poco snob.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La gente tiende a estar celosa del encanto de Géminis. Ustedes son las mariposas sociales del grupo, las que pueden entrar en una habitación de extraños y de repente convertirse en el alma de la fiesta, lo cual es increíble para todos excepto para el tímido amigo que anda contigo y ahora se encuentra solo en el mesa, pretendiendo leer atentamente la etiqueta de una botella de cerveza.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Los cáncer son conocidos por sus amistades cercanas. Al ser extremadamente emocionales, leales y sensibles, los cáncer pueden conectarse con las personas de una manera extremadamente profunda que puede poner celosos a los demás. De vez en cuando, sin embargo, puedes exagerar un poco con la sensibilidad, e incluso el comentario más pequeño de un amigo puede hacer que te encierres en un baño y llores.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

"¿Qué no me envidia la gente?" Seguro tú, Leo, te estás haciendo esa pregunta. Y la gente envidia el que todo el mundo quiera estar contigo y te inviten a tantas partes; después de todo, eres uno de los signos más alegres, generosos y extrovertidos. Pero los Leo también pueden ser arrogantes y egocéntricos, así que tal vez no pierdas tanto tiempo enumerando tus mejores cualidades en orden alfabético.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La gente está celosa de lo rápido que ascienden a Virgo. Con su mente analítica y práctica y su ética de trabajo impecable, los Virgo tienden a avanzar rápidamente dentro de cualquier empresa u organización en la que trabajen. Sin embargo, esto también puede hacer que parezcas un sabelotodo, así que tal vez pienses dos veces antes de preguntarle a Karen si la distribución de su escritorio tiene realmente el uso más eficiente del espacio.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Los Libra son equilibrados, sociales y aman el aire libre, por lo que probablemente tengas un gran Instagram lleno de tomas cuidadosamente preparadas, haciendo una pose de árbol bajo una cascada o algo así. La gente te envidia por lo pacífica y fotogénica que parece tu vida, pero eres demasiado agradable para que te odien (y eso también es envidiable).

Escorpión (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La gente envidia a los Escorpiones por sus conocimientos sexuales. Eres, por lejos, el más sensual de los signos, parece que siempre sabes lo que haces en el dormitorio. De vez en cuando, sin embargo, puedes ponerte un poco posesivo y celoso, así que después de una velada apasionada con tu pareja, lucha contra la tentación de acechar a todos sus ex en las redes sociales.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Los sagitario son los vagabundos del zodiaco los signos . Eres aventurero y te encanta explorar lugares nuevos y emocionantes, y la gente está celosa de todas tus fotos geniales de viajes en Facebook. Tienes una tendencia a ser un poco inestable, pero eres de las pocas personas que pueden jugar con eso diciendo que eres un "espíritu libre".

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Cuando te tomas en serio algo, Capricornio, lo haces muy en serio. Tu autodisciplina es impresionante. ¿Tratando de comer más sano? Ninguna galleta en el mundo puede tentarte. ¿Quieres correr una maratón? No perderás la oportunidad de correr esos kilómetros. Tu disciplina te sirve bien y la gente envidia todo lo que eres capaz de lograr con ella, pero te ayudaría a relajarte de vez en cuando.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario dulce. Como hippies residentes del zodíaco, eres divertido, progresista e independiente. La gente admira lo comprometido que estás con los problemas sociales, pero también puedes ser un poco intransigente, así que recuerda que no todos tus amigos querrán participar en una huelga de hambre contigo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La gente envidia lo jodidamente creativo y artista nato que eres, Piscis. Ya sea pintura, escritura, música o teatro, puedes imbuir todo lo que hagas de belleza, emoción y autenticidad. Demasiada emoción, a veces. Puedes tender a ponerte un poco emo, pero eso se suma a tu mística.