Elegí una puerta y conocerás el lado oscuro de tu personalidad

Cada puerta es muy diferente de la otra, tanto en color como formas y texturas. Según tu elección, vas a poder conocer tu mayor temor en la vida

Este nuevo test de personalidad consiste en elegir una puerta dentro de las diez que se exhiben. Cada puerta es muy diferente de la otra, tanto en color como formas y texturas. Así, dependiendo de tu elección, vas a poder conocer tu mayor temor en la vida.

Mira la siguiente imagen y responde, cuál es la puerta que te gustaría atravesar?

Resultados:

Puerta 1: Sos una persona agradable y simpática. También sos extrovertido, y tu mayor temor es no encontrar a la persona ideal para compartir tus vivencias.

Puerta 2: Sos alguien detallista y que suele perfeccionar todo lo que hace. Tu mayor temor es equivocarte a la hora de hacer tus labores y no aceptarlos cuando los cometes, aunque sea involuntariamente.

Puerta 3: Adoras la vida y buscas la armonía en todos los aspectos. Por otra parte, sientes frustración cuando no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor. Tu peor temor: no lograr todo lo que te has propuesto.

Puerta 4: Soles dar rienda suelta a la imaginación. Tu mayor temor: no encontrar a la persona que entienda tu forma de ver la vida.

Puerta 5: Sos honesto y pacífico, pero desconfias de vos mismo por diversos motivos. Tu peor temor: no llegar a cubrir las expectativas de quienes te rodean.

Puerta 6: Sos alguien seguro de sí mismo, aunque el ego puede ser un problema para vos. Tu mayor miedo: Ser criticado y creer que todo el tiempo están hablando mal de ti.

Puerta 7: Te encantan los misterios, lo desconocido y los desafíos. Tu peor temor: no conseguir todo lo que te planteaste cuando eras joven.

Puerta 8: Sos alguien bondadoso que hace lo posible por vivir en un mundo más justo para todos. Tu mayor temor: perder a los que más quieres en esta vida.

Puerta 9: Sos extrovertido y preferis evitar ser el centro de atención. Tu peor temor: envejecer y no tener la oportunidad de hacer cosas para las que no tuviste tiempo.

Puerta 10: Sos una persona práctica, serena y que no se complica. Tu mayor temor: cometer errores y que estos te afecten a ti o a tus seres cercanos.