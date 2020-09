Elegí tu fruta favorita y te dirá cómo sos

Las frutas también pueden describir qué tipo de personalidad tenés. ¿Te animás a enfrentar este nuevo desafío viral que te planteamos?

Naranja

Según el test, si elegiste esta fruta quiere decir que tenés una personalidad paciente y con mucha fuerza de voluntad. Te gusta hacer las cosas a tu tiempo, sin prisas. Aunque, sobresale tu timidez eso no te impide ser una amiga confiable y con la que se puede contar. Tenés actitudes para realizar trabajos que requieren una buena estética. Escoger a tu pareja con cariño y lo amas con todo tu corazón. No sos una amante que le guste los conflictos.

Manzana

Las personas que gustan de la manzana tienen una personalidad extravagante, impulsiva, abierta, y con un fuerte carácter. El orden no es parte de tus fortalezas, pero sí sabés liderar y reaccionas rápido ante las situaciones, para seguir tu camino. Adoras viajar. Sos adorable cuando te encontrás con tu pareja. Y buscás vivir a lo grande.

Banana

Si elegiste a la banana sos una persona cariñosa, gentil, cálido y simpática, pero también insegura y muy tímida. La gente se suele aprovechar de tu buena disposición, buen temperamento y tu vulnerabilidad. Amás a tu pareja en todo sentido, y por ser cómo sos, tu relación siempre está en armonía.

Coco

Si escogiste este fruto, el test dice que sos seria, reflexiva y contemplativa. A pesar, de esas cualidades te gusta socializar, aunque solés ser quisquillosa con la compañía en que te encuentras. Sos una persona lista, aguda y despierta, que está segura de su estabilidad en toda situación, sobre todo en el trabajo. Buscás una pareja con cerebro y pasión, aunque este último no es tan necesario para ti.

Piña

Sos rápida para la toma de decisiones pero más para resolver. Tenés una gran capacidad para organizar cualquier cosa. No te asustas con los retos en el trabajo. Sos una persona muy independiente, honesta y sincera cuando tratas a otros. No tenés facilidad para hacer amigos, pero cuando lo haces son para toda la vida. Tu pareja nunca deja de impresionarse de tus cualidades.

Cereza

Sabés que la vida no es tan dulce como la pinta, está llena de altibajos, sobre todo a nivel laboral. Te gusta el aire libre y no estar encerrada en una oficina. Estas dotada de una gran imaginación. Como pareja necesitas tener una pareja que sea sincero y leal contigo, a pesar que te cueste comunicar tus sentimientos porque para ti no una tarea fácil. Tu casa es tu refugio, y prefieres estar rodeada con tu familia cercana y tu chico.

Uvas

Sos muy cortés, pero tenés rápidos arranques de mal humor que se te olvidan rápido. Disfrutas de la belleza en todo sentido, te gusta admirar a la gente hermosa. Sos muy popular entre la gente por tu forma cálida de tratar. Sos una gran entusiasta para la vida, porque disfrutas de todo lo que haces, desde el modo en la vistes, tu estilo y tu forma de ver la vida. Al momento de elegir pareja, busca que tenga una chispa para la vida para poder admirarla juntos.

Pera

Sos la persona fresca del grupo. Esta fruta es tan refrescante, al igual el carácter de las personas que eligen la fruta. Sos de las que aporta nuevas ideas al grupo, la innovadora. De las que sorprende, tenés una personalidad más sólida y muy definida. No te falta dulzura, sos atenta y amable, no te gusta ser el centro de atención, pero los demás siempre terminan pidiendo tu opinión y aunque, no lo creas en muchas ocasiones es la que termina adoptando dentro del grupo. Cuando estás enamorada eres tan apasionada que te lo comes a besos.