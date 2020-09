¿Podés detectar el error en el dibujo?: el reto viral que pone a prueba la agudeza visual

Los desafíos explotaron en popularidad en las redes sociales durante la cuarentena por coronavirus y este particularmente se hizo viral por su dificultad

Las redes todo el tiempo nos ponen a prueba, en especial si se trata de desafíos. En las últimas horas, usuarios de todo el mundo se vieron las caras con un acertijo que rápidamente se hizo viral porque solo algunos pudieron resolverlo.

Este reto viral llegó de la mano de Facebook y exigió al máximo a todos. ¿De qué se trata? Tendrás que, en solo 10 segundos, encontrar el error que se esconde en la imagen de una casa en medio de un campo.

En la imagen viral podemos observar árboles, montañas y otros elementos que generan confusión a la vista. Acordate que no debés hacer trampa y tenes poco tiempo para encontrar la falla.

¿Necesitás pistas?

Si necesitas te podemos dar una serie de pistas…por ejemplo, podes mirar por la zona del humo de la chimenea que se dirige para la derecha, aunqueee los arbustos que están al frente están inclinados para el otro lado por el viento.

Esta es la respuesta al desafío

¿Entonces?, la resolución del desafío viral es nada más que el viento, esto se debe a que el árbol y el humo están en distintas direcciones y esto es imposible ante una única corriente de aire.

Las ilusiones ópticas, creadoras de un reto viral, son imágenes que engañan al sistema visual, que va desde el ojo al cerebro y ve la realidad de forma distorsionada. Esto puede ser de forma natural o creada por efectos visuales.

Esto puede hacer que no nos demos cuenta de un objeto presente o que creemos uno nuevo. La ilusión se da cuando hay varias formas en una imagen y el cerebro entra en conflicto. El conflicto surge porque la información exterior llega mal procesada y todavía no se sabe porque le sucede esto al cerebro, combinando todo lo que ve y no se logra descubrir el objetivo del reto viral.