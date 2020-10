Test de las manos: ¿qué te falta para alcanzar la felicidad?

La prueba logra descifrar los detalles más profundos de tu ser e indagar qué le falta a tu vida para hacerla un poco más divertida, alegre y animada

Cada acción que hacen los seres humanos los define. Desde cómo se visten hasta cómo se relacionan con los otros. A su vez, las decisiones forman una pieza fundamental para descubrir lo detalles más profundos de cada persona.

Es por eso que un nuevo test tiene la capacidad de revelar qué necesitás cambiar de tu vida para ser 100% feliz. ¿Cómo? Eligiendo una de las seis manos de la imagen.

Una vez que elijas con qué mano te sentís más identificado, leé qué significa debajo.

Estas son las respuestas del test

Mano 1

Debido a una situación traumática del pasado te convertiste en una persona reservada, tímida y desconfiada. Sin embargo, es hora de romper con los miedos y aprender que el mundo puede ser bueno, cálido y armonioso. Estás a tiempo de mostrarle a quienes te rodean quién sos de verdad.

Mano 2

Sos una persona que se rige por la bondad y el servicio, pero ser tan bueno a veces juega una mala pasada. Vivís atento a todos en cada momento y puede que te descuides a vos mismo. Ayudás, escuchás y apoyás a los demás sin la necesidad de que sea recíproco. No obstante, el ida y vuelta es fundamental para las bases de las relaciones. Evitá desilusiones y reducí tu círculo, vas a ser mucho más feliz.

Mano 3

El egoísmo forma una parte esencial de tu personalidad. Capaz no lo veas, pero sentís que tenés la verdad absoluta, que tu opinión es la más importante y que tu visión sobre la vida es la única que existe.

Te cuesta adaptarte a la mirada de los otros porque esperás que ellos se adapten a la tuya. Sos un apasionado al trabajo y para conseguir tus objetivos sos capaz de cualquier cosa. ¿Cómo ser un poco más feliz? Dejá de lado el egoísmo e incursioná en la empatía. Permitite fracasar que de los errores también se aprende.

Mano 4

Vivís a mil por hora. Amigos, familia, trabajo y responsabilidades; siempre hay algo que te ocupa la cabeza y no permite que te relajes por completo. Pero es hora de que te cuides a vos. Mimate, comprate un regalo, pasá tiempo en soledad y volvé a hacer aquello que tanta alegría le traía a tu rutina.

Mano 5

No dejes para mañana lo que podes hacer hoy. Se te da muy bien en la procrastinación y es una desventaja. Es importante que dejes de posponer trabajos, experiencias y proyectos. No te estanques porque esto puede afectar no solo a tu carrera, sino a tu cabeza y a tu alrededor.

Mano 6

Te rompieron el corazón y todavía no lo superaste. Pero es hora de volver a confiar en el amor. Soltar y volver a empezar. No te reprimas y dejá que el destino haga de las suyas. Mientras tanto, empeza a disfrutar en soledad, con amigos y familia. Viví experiencias que nunca te animaste a vivir y rompe con las estructuras.

Acordate que el amor es fundamental y si escapas de él es difícil conseguirlo.