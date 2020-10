Test: la escalera que elijas te muestra qué camino debés seguir en la vida

Muchos tests psicológicos se han hecho virales durante la pandemia y el aislamiento; este propone mostrarte qué camino debés seguir en la vida

Si estás en un momento de tu vida en el que no sabes muy bien qué camino tomar, liberá un poco la tensión con este test que te te va a ayudar a aclarar el panorama. Mirá la siguiente imagen y elegí una escalera sin pensar. Intentá ser lo más intuitivo posible para que los resultados sean más fieles.

Escalera 1

Si optaste por la primera escalera es porque, seguramente, hay un camino que tenés frente a vos, pero no lo estás viendo. Quizás te sientas un poco ofuscado porque sentís que las cosas no fluyen como te gustaría, o que se traban en algún punto. Es el momento exacto para que recurras a tu pensamiento lateral. Estás viendo solo una parte de lo que podría ser. Animate a pensar por fuera de lo que crees y no lo que los demás esperan de vos.

Escalera 2

Si no sabes qué camino tomar, el secreto está en que logres conectar dos rutas entre sí. Puede que sea tu trabajo y tu pasión, o tu pareja y un proyecto que estas con ganas de hacer desde hace mucho tiempo, u otras cosas que, hasta el momento, fueron en caminos paralelos.

Al unir las energías que por separado te parecen poco intensas para encarar algo nuevo, cobran más fuerza. Es cuestión de pensar, sin volverte loco, la manera correcta para que esos dos caminos fluyan conectados entre sí.

Escalera 3

Si optaste por la escalera número tres, es la que está relacionada con tu corazón. Si no sabés para dónde ir, qué decisión tomar o cómo encarar tus proyectos o tu vida en general, el consejo es que tomes un poco de distancia de las opiniones de los demás y de tus propios prejuicios y exigencias, y también de las de quienes te rodean. Date un espacio, tiempo. Hacé silencio y tomate el tiempo para escuchar a los demás. Cuando nos movemos con el corazón lo hacemos desde la intuición; es la energía más pura y la que tiene certezas. Es, sin dudas, la que te va a llevar por el camino de la felicidad.