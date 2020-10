Elegí una pareja y mirá lo que revela de vos

Nuestra mente es tan grande que en ocasiones ni nosotros mismos sabemos lo que oculta. Mirá lo que este test puede llegar a decir de cada uno de nosotros

Lo único que debes hacer es seleccionar la pareja que creas es más feliz, esa que de alguna manera refleja mayor felicidad para vos. Esto va a revelar algo sobre tu personalidad.

Esta es una manera de demostrar lo que las parejas actuales están viviendo, esa falsa vida que algunos comparten en sus redes sociales, donde la felicidad termina en segundo lugar.

Por el contrario una pareja feliz no está compartiendo fotos en sus redes todo el tiempo, sino que se preocupa por vivir el presente, disfrutan más de lo que tienen para ellos mismos y se olvidan de los demás.

Hay muchas personas que se dedican el día a publicar fotos para demostrar lo bien que están con esa persona que se encuentra a su lado, mostrar la perfección de su relación, pero están muy lejos de eso.

Hay investigaciones que aseguran que las personas que menos usan las redes sociales son las más felices, ya que no se están comparando constantemente con aquellos que los rodean.

Veremos que es más importante para ti en una pareja, si lo son tus amigos, personas que los rodean o bien tu relación, para eso debes seleccionar una de las parejas que te mostramos en la imagen principal.

1)

Esta pareja refleja que le das mucho romanticismo a tu relación, tratas siempre de evitar que el fuego entre ustedes dos se vaya apagando poco a poco, eres de las personas que no van publicando toda su vida en redes sociales, de hecho no tienen mucha importancia para ti, pues prefieres vivir el momento, eso que es solamente de ustedes dos y no tienen porque compartirlo con los demás.

2)

No te importa demostrar el amor en público, no hay problema con hacerse cariños mientras los demás los observan, se pueden dar un gran abrazo o beso sin problema alguno, pero eres de esas parejas que aprovechan cualquier ocasión para tomarse una selfie y luego publicarlas en Internet, para que así la gente los pueda mirar y dar like a esa foto, estás pendiente de la reacción de tus contactos, quieres la aprobación de todos ellos, aunque debes tener cuidado pues esto no es nada bueno.

3)

Ambos son los pilares de la relación, se tienen mucha confianza y saben que pueden contar uno con el otro siempre, no le dan mucha importancia a los comentarios de los demás, ya que ustedes piensan en el presente y el futuro sin necesitar la opinión de sus amigos, no requieren de su aprobación, ni demostrar que son felices, por lo tanto viven su relación de una manera persona y única, algo que es solamente de ustedes dos.