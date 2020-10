¿Cómo actuarías vos? Este test de personalidad dirá mucho sobre quién sos en realidad

Este nuevo test de personalidad te dirá algunas cosas que necesitas saber sobre quién sos y hacia dónde te dirigís en la vida

Conocerse a uno mismo es importante, lo puede asegurar cualquier psicólogo. Reconocerse es quizá el primer y más importante paso para descubrir hacia dónde queremos llegar y cómo podemos hacer para lograrlo.

¿Te gustaría conocerte un poco más? Entonces, este test de personalidad es para vos. Respondiendo una simple pregunta, podrás descubrir qué tipo de persona sos en realidad, y qué virtudes deberías utilizar en tu favor para alcanzar tus metas.

La situación es la siguiente:

Recibiste una nota anónima que dice: "Hoy a tal hora en tal lugar. Es de vida o muerte". Cuando llegas al lugar de la cita, te encuentras con una sala vacía en la que sólo hay una puerta, y está cerrada. ¿Cómo actuarías?

Elegí un personaje y descubrí tus virtudes y defectos

1. Intentás entrar a la fuerza

Sos una persona decidida, muy segura de vos misma. Confías plenamente en tus capacidades y no tienes miedo. Sin embargo, sos alguien impulsivo y no te detenés a pensar las cosas dos veces.

Actúas con el corazón, y eso generalmente es una buena idea. Pero a veces las cosas no salen bien y no sabés por qué; es que no lo analizaste, simplemente actuaste.

Si querés llegar lejos en la vida, debés mantener esa confianza que te caracteriza y seguir escuchando siempre tu corazón, pues él ha demostrado saber muy bien dónde es el camino.

Pero si querés realmente destacarte en la vida, es importante que entiendas que a veces es necesario un momento de introspección. Si lográs complementar tu valentía con tu cabeza, o tendrás límites.

2. Intentás escuchar lo que hay del otro lado

Sos una persona precavida, no te gusta dar ningún paso en falso. Necesitas tener suficiente información antes de actuar, y sos una persona sumamente intelectual. No solés errar en tus decisiones, puesto que cuando tomas una es porque estás completamente seguro.

El problema es que a veces tardás demasiado en estar seguro. Tu perfeccionismo te lleva a necesitar siempre que las cosas se den de la mejor manera posible, y cuando algo no sale como esperabas te cuesta reaccionar.

Para conseguir tus propósitos tenés que recordar que no siempre puedes tener toda la información, y que las circunstancias no siempre son las ideales. Pero que sin embargo, tú tienes la capacidad de resolverlas. Confía más en vos y en tu intuición y lograrás lo que te propongas.

3. Golpeas la puerta

Eres una persona práctica, sencilla e inocente. No le das demasiadas vueltas a las cosas: si la puerta está cerrada por dentro, golpeas. Sos una persona capaz de aceptar las cosas como son sin perder la calma, y eso te da mucha ventaja respecto del resto de los mortales.

Tenés claridad a la hora de analizar las cosas, no te preocupás hasta que sea necesario y, en general, siempre encuentras la solución más sencilla a los problemas más difíciles. Tu capacidad de resolución hace que las personas que te rodean se sientan seguras a tu lado.

Eso sí: a veces te falta un poco de impulso. Podés llegar a ser un poco conformista, y prefieres la seguridad a los desafíos. Si lográs salir de tu zona de confort y reconocer que tienes mucho más potencial del que crees, podrás llegar muy lejos.

4. Gritás y hacés escándalo

Sos un poco el prototipo de drama queen. A vos las cosas te atraviesan, nunca te son indiferentes. Esa capacidad de sentirte interpelado por todas las situaciones te vuelve una persona empática, apasionada y deslumbrante.

Sos la clase de persona que no deja a nadie indiferente. Tenés una personalidad ruda y magnética, a la que no le cuesta atraer las miradas y los corazones. Pero a veces te pasas de temperamental y no tienes límites.

Te gusta tener el dominio de las situaciones, y te desequilibras si las cosas salen de otra manera. Tu mayor desafío es aprender a mantener la calma cuando las situaciones lo requieren, entendiendo que eso no significa debilidad, sino todo lo contrario.