Test espiritual: ¿qué está trabajando tu alma en este momento?

Averigua qué es lo que está experimentando tu alma en este precis momento y descubre cómo puedes aprovechar al máximo su aprendizaje

El alma es el ser, el "yo" que habita en el cuerpo, y actúa a través de él. Sin el alma, el cuerpo es como una lámpara sin electricidad, una computadora sin el software, un traje espacial sin astronauta en su interior. Con la introducción del alma, adquiere vida.

La existencia misma requiere de un alma para sustentarse, una "chispa de Divinidad". Pero el alma no es solo el motor de la vida, sino que también encarna el por qué de la existencia de las cosas, su significado y propósito. Es la identidad interior, la razón de ser de las cosas.

El alma está provista de una brújula y una guía para navegar por los desafíos de la vida física, y los recursos para fortificarla.

Averigua con este test qué es lo que esta experimentando tu alma en este momento y cómo aprovechar al máximo su aprendizaje, seleccionando el símbolo que más resuene contigo.

1. Miedo / falta de conciencia

¿Has notado que estás constantemente tratando de salir adelante, y cuando tienes dinero extra en tu cuenta bancaria, aparece un gasto sorpresa y desaparece ese colchón financiero? Con el tiempo, empiezas a preguntarte si alguna vez saldrás adelante y siempre estás esperando que se te dañe el otro zapato.

La clave aquí es no permitir que tu miedo de no tener lo suficiente evite que te liberes de estas limitaciones prometedoras. La pregunta es: ¿están sucediendo estas experiencias porque no se supone que debes ser abundante o tienes creencias sólidas de que cada vez que te adelantas, algo va a suceder, y quitas eso que te ha costado tanto trabajo conseguir? Lo que hace tu alma es trabajar a través de la falta de conciencia. Lo más probable es que hayas sido educado en un entorno en el que los tiempos fueron difíciles, y solo había lo necesario para sobrevivir.

Es importante que hagas una nueva promesa: harás todo lo posible para volver a cablear tus procesos de pensamiento y entrenar a tu mente para no proyectar los pensamientos de que cuando tengas más, lo perderás. Puedes progresar económicamente, pero va a tomar mucho esfuerzo de tu parte para que te des cuenta de lo que dices y piensas. Pero no lo dudes, ¡hacelo!.

2. Confianza en tí mismo / Identidad

¿Te sientes incómodo cuando eres el centro de atención? ¿Te encuentras poniendo las necesidades de otras personas antes que las tuyas? ¿Podría ser posible que hagas estas cosas inconscientemente porque tu identidad está fuertemente vinculada a la aprobación de los demás? Tu alma trabaja en descubrir quién eres como individuo, para nutrir y compartir tus dones con el mundo. Sí, es lindo e importante apoyar a los demás; sin embargo, a menudo hace que las necesidades de otros sean una prioridad antes que tus propias necesidades.

Lo haces aún sin que te pidan ayuda y te decepcionas porque no recurrieron a ti en primer lugar. Tu identidad está ligada a cómo los demás se sienten acerca de ti. En cierto modo, también te estás preparando para la decepción y atrayendo a personas que pueden aprovechar tu naturaleza generosa.

A partir de hoy, comienza cada día con mantras o afirmaciones saludables que te alienten a aprovechar al máximo cada uno de los días y que abracen completamente tu poder personal. A continuación, echa un vistazo a tus pasiones y conjuntos de habilidades y toma las medidas necesarias para adoptarlas, haciendo tiempo para estas pasiones e intereses.

Tu trabajo es presentarte y hacer de tus metas una prioridad. El espíritu se ocupará del resto. El último paso es resistir el impulso de ser madre y nutrir a todos y convertir esa energía amorosa hacia adentro.

3. Abandono / Dejar ir / Miedo al cambio

¿Te quedas en relaciones y situaciones más tiempo del necesario? ¿Te encuentras a veces en relaciones poco saludables y co-dependientes, tanto personales como profesionales? Es muy posible que tu alma te esté diciendo que no tengas miedo de estar solo. No es que no te des cuenta de la toxicidad y que las situaciones no sean para tu mayor y mejor bien, es que temes al cambio. Eres una criatura de hábito, y estar en una situación poco saludable es mejor que estar solo.

La sugerencia del espíritu para ayudarte a resolver esto es mirar dentro de ti y trabajar en tu conexión con la fuente. Si vas hacia adentro, descubrirás que tienes todo lo que necesitas para llenar tu taza y que eres un individuo fuerte que forma parte de un alma magnífica que es sabia más allá de toda medida. También podría ser útil averiguar dónde comenzó el miedo al abandono. Es posible que ya sepas cuándo comenzó tu miedo a dejar ir.

Ahora es el momento perfecto para curar esa herida y aprender a alejarse con confianza e integridad de las situaciones que sabes que no son para tu mayor y mejor bien.