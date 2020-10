Test: ubicá el sol en la imagen y conocé aspectos ocultos de tu personalidad

Con este test podrás conocerte mejor a partir de un simple dibujo, ya que solo deberás elegir la posición del sol para conocer más a fondo tu manera de ser

Muchos personas no conocen los misterios de su personalidad oculta, pero puede bastar con una situación extraña en la vida para que salga a flote. Por ello este simple test revelaría detalles que no conocés respecto a tu forma de ser y con una imagen podrías descubrirlo.

Es tan sencillo como suena, ¿dónde dibujarías el sol en esta imagen? Dependiendo de qué sea lo que elijas, descubrirás algunos rasgos que son inherentes a tu personalidad. Esto te puede llevar a tu infancia, donde los dibujos simples como este eran típicos a diario, y esta estrella nunca faltaba en ellos.

Pero no todos lo situábamos en el mismo emplazamiento. Cabe decir que no está científicamente demostrado pero podés dar cuenta de su validez al examinarte.

Si elegiste A

Sos una persona con un pensamiento muy racional. Es bastante sorprendente cómo algunos individuos del mundo no son muy lógicos, pero vos sos todo lo opuesto, no dejás nada sin justificación. Tu primordial talento es analizar problemas desde la raíz y encontrar soluciones creativas que sabés perfectamente que van a funcionar. Y es que lo has calculado todo detalladamente. También sos muy paciente, las cosas muchas veces no suceden cuando lo deseamos.

Si elegiste B

Una vez que empezás algo, no parás hasta que has alcanzado el final, de una manera u otra. Conformás una gran figura como líder porque sos visionario, y sos capaz de ganar adeptos por donde quiera que vayas. Fácilmente inspirás a los demás con tus acciones, y te asegurás de tomar la iniciativa cuando nadie más lo haría, alguien tiene que dar ese paso. Confían en vos y tus proyectos porque tenés una determinación extraordinaria.

Si elegiste C

Has conseguido mantener tu inocencia durante toda tu vida, algo que muy pocos logran. Tenés una personalidad brillante y por eso es por lo que los demás aman tenerte cerca. Siempre aportás unas buenas vibras, ellos se sienten más felices cuando estás presente. Siempre encuontrás esperanza en las situaciones más complicadas, con lo que a tu alrededor no dejás que nadie se agobie por el futuro o entristezca.