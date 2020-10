¿Camino o precipicio? Conocé qué te revela la respuesta

La imagen que verás a continuación no tiene una única forma de ser vista. La particularidad de este test es que se basa en la proyección hacia delante

La imagen que verás a continuación no tiene una única forma de ser vista. Algunas personas ven un camino hacia delante con una puerta pequeña al final; pero otras ven un precipicio parecido a la caja de un ascensor.

¿Qué ves? No pienses mucho tu respuesta.

¿Camino o precipicio? Conocé qué te revela la respuesta

No hay nada más mágico en los test que lo que está oculto en nuestra mente. Esto quiere decir que no se trata de que al hacerlo "alguien o algo" nos "adivina" cómo somos, sino que sin darnos cuenta, nosotros mismos proyectamos sobre, en este caso, una imagen, nuestros propios miedos, deseos, y sentimientos más profundos.

Es por eso que, en muchos casos, los psicólogos utilizan para sus diagnósticos, test con imágenes. La mayor parte de las veces, no tienen una respuesta "correcta", sino que cada uno "ve" según su propio punto de vista subjetivo. La particularidad de este test es que se basa en la proyección hacia delante.

Precipicio

Si lo primero que viste fue el precipicio, no te asustes. Ver vacío no significa que seas un amargado respecto del futuro, sino que eres de las personas más auténticas consigo mismas que están más en contacto con sus miedos. Puede que algo de tu presente te esté generando inseguridad; quieras dar un paso pero no estés muy seguro hacia dónde o si será la mejor decisión para vos.

Hay elecciones que pueden sentirse como un abismo, pero muchas veces son las que más te ayudan a salir del lugar de comodidad del que no vendrá nada nuevo. Aún así, ver el precipicio también te ayuda a recordar que, ante todo, más allá de cualquier decisión está tu propio cuidado de vos mismo.

Camino

Si lo que viste primero fue el camino sos de las personas más idealistas. Puedes tener metas más claras hacia el futuro, pero, ¿te has preguntado si son realmente lo que quieres o no responden más a lo que "se esperaría que hagas"? Porque, si volvés a mirar la imagen, el camino tiene unas vallas horizontales. Puede que haya algo que esté pasando y que estés haciendo oídos sordos. Tómate el tiempo para repensar qué es lo que realmente deseas y cuál sientes que es tu camino correcto, el que te llevará a la mejor versión (y más auténtica) de ti mismo.