El acertijo que divide a Twitter: ¿cuál es la respuesta correcta?

La mayoría de los usuarios lo han intentado resolver, pero sin éxito. ¿Sos capaz de obtener la respuesta correcta o serás uno más de los que se equivoca?

La situación está bastante clara, pero muy pocos han sabido dar con la respuesta correcta. El último acertijo que divide a Twitter es el que ha lanzado el usuario @elenemigo9 y que, como era de esperar, ha polarizado a la red social con respuestas muy dispares.

Aunque, eso sí, la mayoría incorrectas. Este es el supuesto: "¿Puedes resolver esto? Hay 5 personas en una habitación. Entras y matas a cuatro de esas cinco. Cuántas personas quedan en esa habitación. Comenta tu respuesta y yo te diré si está mal o bien".

Si ya lo has leído, lo mas seguro es que no te haya parecido tan difícil como esperabas, pero no es tan sencillo como parece. Hay que fijarse bien en todos y cada uno de los detalles. No basta con hacer alguna que otra suma y resta, hay que poner especial atención en todos los aspectos descritos.

"Dos: uno vivo de los cinco y yo, la asesina despiadada" y "Seis en total: cuatro muertos y dos vivos. No acaba de estar bien planteado…" son algunas de las soluciones más planteadas por quienes se han atrevido a contestar, pero casi todas ellas han resultado ser incorrectas. ¿Y tú? ¿Serías capaz de resolverlo correctamente?

¿Puedes resolver esto?Hay 5 personas en una habitación. Entras y matas a 4 de esas 5.Cuantas personas quedan en esa habitación.Comenta tu respuesta y yo te diré si está mal o bien.Si te equivocas tendrás que colocar en tu estado si perdiste y con quién. Perdí contra xxx — El Enemigo (@ElEnemigo9) March 4, 2020

La solución no es como la esperabas

Seguramente, después de mucho pensarlo y debatirlo (lo más probable es que también hayáis echado un vistazo a las apuestas de otros usuarios de Twitter), la respuesta correcta os parecerá un poco descafeinada, pero no menos impactante: es "Sí". Muy sencillo: a la pregunta ¿Puedes resolver esto?, la respuesta correcta es "Sí". Se trata, por lo tanto, de un ejercicio de compresión lectora en el que lo más importante no son los datos sino entender lo que se está leyendo.

