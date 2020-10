¿Te imaginás qué pasará en tu vida? Este test podría revelar algo

A veces es fácil imaginar el futuro mirando el presente y lo que pasa actualmente, pero siempre puede dar un giro inesperado y sorprender

El futuro es un campo lleno de incertidumbres que nos intriga, nos despierta ansiedad, e incluso puede generarnos temor. Es algo sobre lo que no tenemos control, sobre lo que no podemos intervenir. ¿Qué será de nosotros más adelante? ¿Qué nos sucederá? ¿Cómo seremos?

Hay personas que creen que el futuro de alguien está predestinado incluso antes del nacimiento. Esto se relaciona con el pensamiento de que hay cosas que nos suceden que ya "estaban escritas" y que son inevitables, ya que son importantes para nuestra propia evolución y se vinculan con el propósito que venimos a cumplir en esta vida.

A veces es fácil imaginar el futuro mirando el presente, pero siempre puede dar un giro inesperado. ¿Qué es lo que te espera? Elegí una moneda de la suerte y averigualo.

De izquierda a derecha, estos son los resultados

Moneda 1

Estás predestinado a tener una especie de revelación que podría darle un vuelco de dirección a tu vida. De pronto, algo que no estabas viendo se vuelve evidente y no hay vuelta atrás. Puede que decidas cambiar de profesión, mudarte a otro sitio, cambiar de pareja, dedicarte a tu propio proyecto, o cualquier otra cosa que hasta ahora no te has permitido siquiera planificar y, de pronto, nace en vos un deseo imposible de frenar hasta lograr hacerlo.

Moneda 2

El futuro tiene para ti un desafío que no será tan fácil, pero la meta será prometedora. Tendrás que enfrentarte a tus miedos para poder alcanzar eso que tanto deseás. Tendrás el valor para hacerlo, y disfrutarás del camino como el mejor alpinista.

Moneda 3

En tu futuro, algo que parecía muy claro se confunde. Puede que personas o situaciones en tu vida, o incluso aspectos de vos mismo que no se conectan entre sí, comiencen a hacerlo y eso te desoriente. Tendrás que dejar de lado las estructuras, perder un poco el control y empezar de a poco a clarificar qué podés aprender de esos encuentros que no creías posibles. Cuando pase todo y las cosas vuelvan a su lugar, habrás ganado sabiduría.

Moneda 4

Esta moneda marca en tu futuro un momento de equilibrio que ni siquiera creés que sea posible. Elegís y lo hacés bien. Las cosas que te parecen caóticas empiezan a acomodarse y volvés a recuperar un poco la calma. El viento sopla a tu favor, y te dejará centrarte un poco más en vos para irradiar a tu alrededor todo lo que deseás desde lo más profundo.