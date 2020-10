¿Qué personaje te parece más torpe? El test que revela algo oculto sobre vos

Este test propone mirar la imagen y elegir cuál de los cuatro personajes te parece que es más torpe; tu respuesta revelará algo sorprendente

Este test consiste simplemente en mirar la imagen y observar cuál de los cuatro personajes es el más torpe.

Las decisiones y elecciones que tomamos continuamente pueden revelar bastante sobre nuestra personalidad, lo que elijas en esta imagen es un reflejo de lo que podrías elegir en determinada situación.

Estos son los resultados

Número 1

Si elegiste al número uno es porque no tenés problemas en dejarte guiar por tus propios impulsos y no te importan demasiado las consecuencias, porque al fin y al cabo hiciste lo que querías y te hacés cargo de lo que hagas sin peros. Sos de carácter aguerrido, no bajas los brazos con facilidad. Luchás por tus metas y perseguís tus sueños. La perseverancia es lo tuyo y ponés todo de vos para conseguir lo que querés, siempre haciendo las cosas de la mejor manera posible y así lográs el éxito concretando grandes proyectos, aplicando muy buenas estrategias para conseguirlo. Naciste con una estrella y no estrellado. Tenés el éxito asegurado gracias a tu personalidad de ir siempre para adelante.

Número 2

En cambio, si tu elección fue por el número dos es porque sos un rebelde por naturaleza. Luchás por tus objetivos hasta alcanzarlos. Te gusta el reconocimiento de los demás aunque le das siempre más valor a tu propio reconocimiento. Tu madurez como persona te permite reflexionar para saber cómo moverte para poder cumplir con tus deseos. Vivís en un mundo revolucionario en el que te gusta combatir a diario y salir triunfador de todo.

Número 3

El número tres representa a alguien que considera más a los demás que a si mismo. Solés darte por vencido fácilmente. Siempre estás pensando en el qué dirán y si en algún momento te vas a equivocar, eso te detiene a hacer muchas cosas y terminas haciendo lo que los demás dicen o esperan de vos. No sos de los de imponer ni expresar tus ideas, no discutís y te mantenes pacífico. Te reservás muchos pensamientos y opiniones. Involucrarte en problemas o discusiones no es lo tuyo. Sos muy sensible y muchas cosas suelen entristecerte. Quizás la causa de eso sea que te inhibís demasiado, podrías intentar siendo más espontáneo y animarte a equivocarte. Pensa más en vos y menos en los demás.

Número 4

Por el contrario, si elegiste al número cuatro es porque te apresurás en tomar decisiones y eso te hace cometer más errores que los demás. Solés actuar sin haber pensado antes y eso te expone de cara al fracaso. Tenés un largo camino para conseguir ser tu mejor versión. Deberías empezar por pensar antes y no ser tan impulsivo.