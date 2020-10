¿Qué imagen preferís?: este test muestra en qué aspecto de tu vida debés enfocarte más

Si bien todos tenemos nuestro propio camino, en más de una oportunidad podemos perder el rumbo. Esta prueba nos ayudará a volver a nuestro rumbo

Cada uno de nosotros afronta la vida de diferente manera. Y si bien todos tenemos nuestro propio camino, en más de una oportunidad podemos perder el rumbo.

Esta condición puede estar influenciada por los deseos, metas, actitudes y experiencias por las que pasamos a lo largo de los años.

Es por eso que con este test vas a descubrir cuál es el aspecto de tu vida en que debés enfocarte más.

Para eso, elegí una de las siguientes imágenes y luego leé el número correspondiente.

1. Despido

Esta imagen representa la necesidad de pasar a una fase completamente nueva. Pero antes de eso, es necesario morir todo lo que es viejo y ya no necesitás. Puede ser un proceso largo y doloroso. Pero recordá que lo nuevo no puede llegar hasta que mueran todas las cosas viejas que te impiden dar nuevos pasos en tu vida. Cuanto antes te entregues a él y aceptes conscientemente que es parte de la vida, antes comenzarás algo nuevo y positivo.

2. Confrontación

Representa todo lo que está dentro, oculto y oscuro. Puede indicar autoengaño, ilusiones y confusión en la vida. Es hora de lidiar con tu ser interior, tu campo emocional herido y tus miedos. Actualmente no te encontrás en una etapa favorable de la vida. Cuando todo es difícil y cuando todo duele, simplemente no tiene sentido huir de uno mismo. No es agradable lidiar con tus propios demonios, pero ahora estás en esa etapa y es importante lidiar con eso.

3. Movimiento

Representa viajes, movimiento y enfoque. Estás en el proceso de avanzar hacia tu objetivo. Es importante mantener la voluntad y la determinación para llevar a cabo sus planes. La disciplina es tu única clave. Estás listo para grandes cambios y noticias positivas en tu vida. No te rindas, ¡la meta está más cerca de lo que creés!.