Un reto para desafiarte: ¿cuál es el color del sombrero?

Este acertijo matemático se volvió viral por la gran dificultad que presenta al momento de intentar deducir, por lógica, cuál es el color del sombrero

En este acertijo matemático se presenta una caja que contiene, cinco sombreros. Tres de estos son blancos y los otros dos son negros. En la habitación entran tres personas (A, B y C), y cada una agarra un sombrero al azar, sin ver el color.

Estas tres personas se sientan en línea, de modo que A puede ver los sombreros de B y C, pero no el suyo; B sólo puede ver el sombrero de C, y C no puede ver ningún sombrero.

Se les pide que intenten darse cuenta -usando la lógica- el color del sombrero que les tocó al azar. El primero en hablar es A, quien después de mirar a sus compañeros dice que no puede deducir cuál es el color de su sombrero.

Después, B reconoce que tampoco puede deducir el color de su sombrero. Finalmente, habla C y dice: "yo sí sé cuál es el color de mi sombrero".

¿Cuál es el color del sombrero de C?

Esta es la imagen para resolver el reto viral

Esta es la solución

Si A hubiera visto dos sombreros negros habría sabido que su sombrero es de color blanco. Por lo tanto, lo que vio es que B y C tienen uno blanco cada uno, o bien, uno tiene blanco y el otro negro.

Siguiendo ese razonamiento, si B hubiese visto que C tenía uno negro, habría deducido que el suyo es blanco, pero si lo que ve es un sombrero blanco, le queda duda si el suyo es blanco o negro.

Siguiendo esta línea de pensamiento, C deduce que su sombrero es de color blanco.