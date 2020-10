¿Qué ves primero? Este test te muestra un aspecto clave de tu futuro en el amor

La vida amorosa o romántica es una de los aspectos acerca de los cuales las personas suelen hacerse más preguntas; este test ayuda a conocer qué pasará

¿Cuántas veces nos preguntamos qué nos sucederá en el amor en el futuro cercano? ¿Conoceremos a alguien nuevo? ¿Tomaremos una decisión importante? ¿Se aclararán las dudas? ¿Se avecina un final? Si el futuro es una caja de sorpresas, ¡el amor lo hace aún más impredecible!

Este test se trata de eso. Claro que no podemos adivinar exactamente lo que pasará, pero sí podemos acercarnos un poco a pensar escenarios posibles.

Conoce qué te deparará tu futuro amoroso mirando la imagen a continuación. ¿Qué es lo que primero llama tu atención? ¡No lo pienses mucho! Solo decí lo primero que te haya despertado interés y leé debajo qué significa eso.

La imagen para conocer los resultados del test

Qué viste primero

Ojos

Elegiste el descubrimiento. Muchos dicen que los ojos son la expresión más sincera del alma; se relacionan con la verdad, con el corazón. Por eso abrir los ojos tiene un carga simbólica muy importante en el amor.

Esto quiere decir que en tu futuro te animarás a ver algo que hasta ahora has negado o que aún no has descubierto. Como esos momentos en donde de pronto comprendés todo, tu futuro te augura un amor con certezas, ya sea hacia vos mismo o hacia tu pareja. Verás el camino por el cual querés dirigir tu corazón.

Mariposa

Elegiste la transformación. El futuro amoroso te augura un cambio importante y positivo, un florecimiento. Hay algo que viene gestándose desde hace tiempo atrás y comienza a concretarse, a dar frutos. Quizás sea una decisión, un paso adelante, una ruptura o cualquier otro "giro de timón" que te transforme positivamente, que te nutra y que te haga sentir pleno en tu corazón.

Lunas

Elegiste la oscuridad. Esto no es necesariamente negativo, ¡no te asustes! La luna es brillo y sombra, pero fundamentalmente, es ciclo, fases, movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tu futuro amoroso estará marcado por cambios, transición, renovación.

Es un ciclo de nacimiento y muerte que puede llevarte con frecuencia a no estar tan seguro de tus sentimientos. Pero todo será parte del proceso. Date tiempo, no quieras controlarlo todo. Recordá que las emociones, así como el ciclo de la luna, fluctúan y se transforman. Será un tiempo de crecimiento.

Estrellas

Elegiste el brillo. Esto quiere decir que es posible que tu futuro amoroso esté signado por un comienzo. Algo nace, algo toma luz, algo vuelve con otra energía, y eso te nutre, te hace sentir pleno. Puede ser que te enamores, que te vuelvas a encontrar con alguien de una manera distinta, o que incluso tú mismo renazcas en algún sentido que te haga atraer hacia ti ese amor que te mereces. Es tiempo de alegría y corazón abierto.

Triángulos

Elegiste la aventura. Tu futuro amoroso no será nada inmóvil, sino todo lo contrairo. Una energía intensa y profunda nacerá (o renacerá) en el amor y sentirás más confianza para animarte a experimentar cosas que hasta ahora nunca has intentado. Puede ser un viaje, una forma distinta de relación, un cambio de hábitos, o cualquier otra ruptura que te trae de pronto de nuevo la adrenalina y el placer de atreverte a hacer algo por primera vez. Es tempo de aventuras en el amor.