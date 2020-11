Descubre si puedes resolver el acertijo más difícil de la historia

George Boolos, profesor de lógica del MIT y filósofo escribió un acertijo considerado de los más difíciles de la historia. Te animás a resolverlo

George Boolos, profesor de lógica del MIT y filósofo escribió un acertijo considerado de los más difíciles de la historia.

Se publicó en el diario La República en 1992 y se basa en un acertijo original de Raymond Smuyllan, doctor en matemáticas. Al acertijo se le incluyeron algunos detalles posteriormente por culpa de John McCarthy consiguiendo que fuera uno de los más complejos de la historia.

El problema de los tres dioses es un rompecabezas en toda regla, pero muy interesante de resolver.

La mayoría de problemas de lógica suelen resolverse utilizando el razonamiento más básico, pero algunos cuentan con una base matemática muy importante. Para aquellos con nociones altas en esta materia debería ser más evidente el resultado de este problema, vamos a verlo.

El problema plantea tres dioses A, B y C. De ellos solo sabes que se llaman Verdadero, Falso y Aleatorio porque uno siempre dice la verdad, mientras otro solo dice mentiras y datos falsos, y el tercero dice verdades y mentiras de manera aleatoria.

No sabes quién de los tres responde a estas descripciones y eso es lo que tienes que averiguar. ¿Quién miente siempre A, B o C? ¿Quién dice siempre la verdad A, B o C?

Para descubrir quién es quién de los tres dioses, dejan hacer preguntas cuya respuesta pueda ser un simple sí o un no.

Es posible hacer tres preguntas y repartirlas entre los dioses como quieras, es decir, puedes hacer más de una pregunta a un solo dios, por lo que otro se quedaría sin responder nada. Pero el problema sigue complicándose, estos te responderán en un idioma desconocido en el que Sí y No se pronuncian Ja y Da, pero no conoces cuál de estas dos palabras es la afirmación y cuál la negación.

Solución

Lo primero que deberías hacer es desenmascarar a Verdadero o a Falso, dejando fuera a Aleatorio. Para ello los expertos recurren a un truco de lógica en el que se juega con las dobles negaciones o que una doble afirmación tenga como respuesta una afirmación. Por eso, la solución de Boolos pasa por preguntar primero a A: ¿Es que Da significa Sí, si y solo si tú eres Verdad, si y solo si B es Aleatorio? Esto vendría a decir: ¿Si te hago esta pregunta responderás con JA?

Según este truco, las tres preguntas correctas con las que se podría descubrir quién es quién este problema son:

Primera pregunta: Preguntamos a B: "Si te pregunto si A es Aleatorio, ¿responderás con ja?" Si B responde ‘ja’ puede significar dos cosas: que B es Aleatorio o que no lo es y entonces sería A el dios Aleatorio. En cualquier caso, descartas que C sea Aleatorio. Por otro lado, si B responde ‘da’ significa que es Aleatorio y responde de forma aleatoria o B no es Aleatorio y la respuesta indica que A no es Aleatorio. En este caso, A no es Aleatorio.

Segunda pregunta: Gracias a la pregunta anterior puedes centrarte en uno del que ya sabes que no es Aleatorio, A o C y le preguntas: "si yo te preguntara si tú eres Verdad, ¿responderías ‘ja’?" Como no es Aleatorio, un ‘ja’ significa que él es Verdad y un ‘da’ nos indica que es el dios Falso.

Tercera pregunta: Al mismo dios se le pregunta a ese mismo dios: "Si te pregunto si B es Aleatorio, ¿tu respuesta sería 'ja'?". Si nos responde con un 'ja', B es Aleatorio. Por el contrario, si responde 'da', el dios al que aún no hemos preguntado nada es Aleatorio. Por eliminación podríamos determinar el último dios y así resolver el problema.

Test del dibujo

En época de pandemia, el amor resulta ser el más importante de los sentimientos. La manera de relacionamos es uno de los temas en los que menos conciencia tenemos de la realidad. Este test pretende guiarte y decirte cómo sos vos en el amor. Sólo tenés que mirar por un instante esta imagen y decir qué viste en ella a primera vista. Luego podés ver los resultados debajo.

La imagen para resolver el test

Dos máscaras

Si lo primero que viste fueron dos máscaras, es porque sos una persona directa y segura de vos misma. Cuando amás a alguien, no dudás en demostrarlo en demostrarlo. Para vos el amor es algo tan lindo y tan bueno que no debería ocultarse.

El único problema que tenes es que a veces no podes controlar tu temperamento, y terminas discutiendo por cosas sin sentido. A lo largo de tu vida, muchas veces tu orgullo te jugó una mala pasada y acabó con algunas de tus relaciones. Quizás deberías intentar ser un poco más humilde y aceptar que no siempre tenes razón.

El rostro de un hombre

Si viste la cara de un hombre es porque sos un tanto retraído. Te cuesta expresar tus sentimientos con claridad. Muchas veces te escondes detrás de la seguridad del teléfono celular o de las redes sociales para interactuar con las personas que te atraen, pero no te animas a dar el siguiente paso.

Cuando finalmente empezas una relación, te va muy bien. Sos amable, comprensivo y atento. Sin embargo, si no aprendes a expresar tus sentimientos, a la larga vas a tener problemas. No esperes a que el otro adivine lo que te pasa. Tenés que empezar a expresarte mejor y buscar canales de comunicación más eficaces con tus parejas si querés construir relaciones sólidas.

El rostro de una mujer

En cambio, si lo que viste fue el rostro de una mujer es porque sos alguien de sentimientos puros, que siempre se enamora y que cree que el amor lo es todo.

Por lo general, en todas tus relaciones, quienes te acompañan te admiran y se enamoran de vos, pero tu principal problema es que te cuesta asumir compromisos a largo plazo. En tus relaciones sos blanco o negro y ante la menor duda, no hay vuelta atrás.