¿Sabés cuál es tu fortaleza mental?: ponete a prueba con este test

Todas las personas tienen una fortaleza mental diferente; conocerla es importante para poder saber la capacidad que tiene la propia mente

El mundo se está haciendo cada vez más exigente para todos. La velocidad con la que vivimos es cada vez mayor y no es de extrañar que la fortaleza mental se haya convertido en un mecanismo de defensa común. Aquel que no es capaz de aguantar y organizar las cosas en la mente bien, sufrirá a causa del cansancio mental y la depresión.

La fortaleza mental es una cualidad que se puede entrenar de la misma manera que cualquier otra habilidad, pero es verdad que algunas personas son más resistentes sin hacer nada, mientras que otras no encuentran la tranquilidad interior ni con ejercicios especializados.

Ponete a prueba, fijate en la imagen de abajo y respondé: ¿cuál fue la primera cosa que viste?

¿Qué viste primero en esta imagen

1. El hombre

Puede ser que lo primero que hayas visto haya sido el perfil de un hombre, ¿pero has visto que no tiene cara? ¡Eso no tiene ninguna importancia! ¿Verdad? Es porque tienes una gran fuerza mental. Si hiciéramos una escala, diríamos que mide 100 unidades, lo que significa que tu mente es imperturbable. Pase lo que pase, aunque desaparezca una cara, sabés mantener la calma y lidiar con los problemas que se presentan. El estrés no es algo que le pueda gustar a alguien, pero vos sos capaz de soportarlo con valentía.

También sos una persona carismática y con un don para el liderazgo. Los demás ven la fuerza emocional que hay en vos, la valoran y prefieren esconderse a tus espaldas porque saben que serás capaz de solucionarlo todo bien y encontrar la solución. ¿No hay solución? No pasa nada, tenés la paciencia para esperar o buscar lo que necesitás para seguir adelante. Por eso das la impresión de ser una persona dura como una roca.

2. La mujer

Es posible que lo primero que vieras en la imagen fuera la cara de perfil de una mujer dibujada en las nubes. Eso significa que tu fortaleza mental es de 80 unidades. Te encanta afrontar nuevos desafíos en la vida y en la mayoría de los casos encontrás l mejor camino para vos para seguir adelante, hagas lo que hagas. No sucumbís a la frustración con facilidad porque tenés una personalidad de acero. Si te encontrás ante una situación complicada, te enfrentás a ella casi sin emociones. Confiás mucho en tu vista para analizar las posibilidades y buscar el camino hacia el éxito de lo que estás haciendo. Te concentrás plenamente en todo aquello que te puede llevar a conseguir lo que te proponés y no parás hasta llegar a tu meta.

Sin embargo, tenés un pequeño punto débil que es la frustración. Puede aparecer cuando no cumplís con las muy altas expectativas que te impones vos mismo. Por suerte, no es algo duradero y a menudo podés contar con el apoyo de tus amigos para renacer de las cenizas y buscar una vez más un reto nuevo o el camino acertado para superar un reto actual.

3. Las aves

En esta imagen surrealista podemos ver una jaula con dos gaviotas que forman el sombrero del hombre sin cara. Entre todo esto es posible que hayan sido las aves las que más han llamado tu atención durante unos instantes y sientas que tienes un vínculo extraño con ellas y más fuerte que con cualquier otro detalle de la imagen.

En ese caso, tu fortaleza mental es de 60 unidades. ¿Qué significa eso para vos? Tenés una fortaleza menor a las personas anteriores, pero les superaás en flexibilidad en la vida. Para los demás te ves como una persona fuerte porque no te gusta ser visto como una persona débil pero por dentro sos un carácter más bien solitario y con gran sensibilidad en el corazón.

Tenés en cuenta las opiniones de los demás a la hora de desempeñar una tarea, pero podés sufrir a causa de ello por tomarte demasiado a pecho las críticas que puedas escuchar. De todas formas, sos capaz de encontrar una buena solución para la mayor parte de los problemas, por lo que la gente acude a vos con seguridad y confianza.

4. La jaula

El otro elemento que podría haber captado tu atención es la jaula en la que las gaviotas están encerradas. Si ha sido lo primero en lo que te has fijado, quiere decir en primer lugar que sos una persona muy sensible que se fija en todo aquello que pueda hacer daño a las demás personas. Tu fortaleza mental es de 30 unidades y lo que te caracteriza es que permitís fluir tus emociones con facilidad, sean las que sean. Siempre estás atento a las necesidades de otras personas y podés ser susceptible a las palabras que te lleguen.

Tu sensibilidad hace que el entorno puede estresarte o tener influencia en tu vida, pero si hay algo a lo que te querés dedicar, no hay una fuerza que pueda interponerse en tu camino. Tenés un temperamento artístico poderoso y te gusta enfocarte en la parte "bella" del mundo. Aunque sos más susceptible al estrés en situaciones difíciles, sos capaz de mostrar la faceta "humana" y la compasión que tan se suele necesiar.