¿Cuál es el origen de tus emociones? Este test psicológico te lo cuenta

En esta prueba psicológica, la propuesta es seleccionar uno de los seis símbolos y conocer cuál es el origen de nuestras emociones

Inicialmente, para cada uno de nosotros, el mundo exterior era un representante de la familia. Cuando llegamos a este mundo, solo conocíamos la información que nos transmitieron nuestros padres. Nuestro mundo interno se construye a partir de la "información que nos transmiten nuestros padres". Solo cuando crezcamos, nuestro mundo externo (y mundo interno) cambiará, pero a veces lleva una bolsa ancestral casi insustituible.

¿Cuánta influencia tiene tu ascendencia en tu vida?

¿Cuánto mundo interno ha forjado tu familia de origen? A través de la prueba psicológica de las fuentes emocionales, la idea es intentar encontrar una respuesta. Elegí el gráfico que más te llame la atención y leé la respuesta en tu caso.

Las imágenes para elegir y resolver el test

1. Círculos concéntricos

La imagen se caracteriza por la obvia asimetría del círculo central. El círculo más grande que contiene a todos representa el mundo (el entorno externo), mientras que el círculo interno más pequeño representa al yo.

El ambiente exterior se caracteriza por una gran cantidad de líneas rectas y elementos afilados. Estos representan las vicisitudes de la vida que debés enfrentar, innumerables dificultades, éxitos y fracasos: tu vida se caracteriza por un "período sí" y un "período no" ... Pero incluso "período sí" Se ha hecho un gran esfuerzo.

El núcleo interno está envuelto en una serie de círculos "vacíos", que es una especie de armadura que debés construir a tu alrededor para protegerte y remodelar. De hecho, muchos eventos en la vida te obligan a cambiar algunas veces, y lo que hacés es porque tenés un fuerte deseo de aparecer.

2. Elefante

La figura estilizada del elefante utiliza la trompa para expresar el mundo externo simbólico, mientras que los ojos se representan a sí mismos. La punta de la nariz larga apunta en dirección a los ojos, lo cual es muy icónico. Es posible que tengas padres intrusivos y que controlen el sexo, al igual que tu pareja romántica es posesiva.

Otro aspecto que no se puede ignorar es que las orejas de elefante parecen estar completamente aisladas del mundo exterior. En tu vida (incluso hoy), querés ser independiente, hacerte cargo de tu vida, volverte molesto y liberarte de las ataduras de tu familia, poniéndote nervioso.

Siente la necesidad de separarse del antiguo modelo disfuncional para lograr una nueva sensación de libertad. El camino de tu vida te lleva a vivir toda tu vida de forma confusa, y has aprendido que para seguir adelante debes resolver problemas.

3. Manos y círculos

De manera similar, el círculo externo representa el mundo exterior y el círculo interno te representa a vos mismo. A diferencia de la imagen de círculos concéntricos, en esta imagen hay un elemento adicional: la mano de bienvenida.

Tu vida actual está fuertemente condicionada por hechos pasados, esta experiencia va mucho más allá de las clásicas dinámicas familiares que puede suceder entre niños y adolescentes. Esta experiencia crea una sensación de desconfianza y te lleva a crear un obstáculo (el segundo círculo que rodea el núcleo) para mantener tu distancia con los demás.

Le resulta difícil establecer contacto con los demás y casi no tenés una confianza total. Preferís quedarte solo y sentirte seguro. No te gusta salir de tu zona de confort y sos muy racional.

4. Bueno y malo

A diferencia de otras imágenes hechas con curvas, aquí tenemos un octágono y líneas nítidas, que están separadas entre sí. El octágono y el rectángulo representan el mundo externo, mientras que los símbolos yin y yang representan el yo muy complejo.

El octágono representa la contradicción y crecés en un entorno sin punto de referencia. En tu infancia, lo que hoy se podía garantizar que sería castigado, podría haber sido un gesto encomiable mañana ... La imagen de tus padres es confusa. También hay una contradicción en el rectángulo completamente escalonado sin ninguna simetría. No hay lógica, no hay juego de líneas de referencia.

Incluso el yin y el yang mismos proponen dos oposiciones, el bien y el mal. En vida, tuviste que aprender por vos sí mismo la diferencia entre el bien y el mal. De manera similar, algunas partes de vos son rechazadas y no pueden aceptarse en absoluto ... ¡Pero si no las aceptás, no podés cambiarlas! Rrecordá que sólo aceptando lo "malo" podrás afrontar los cambios más importantes.

5. Ojo de la mano

El mundo exterior está representado por las manos y los ojos representan el yo. Este número es muy complicado, pero en este intrincado juego, la autodefinición es clara y la estructura es clara, lo que indica una personalidad fuerte y flexible, bien integrada en el entorno externo.

Tu familia logró brindarte una buena educación emocional. Podés soportar mucha presión, podés soportar actividades al aire libre y podés perseguir sus objetivos. Por supuesto, no faltan las dificultades en la vida, pero has aprendido a arremangarte para afrontarlas mejor.

Los dedos tienen una fuerte elasticidad, puedes aprovechar las oportunidades o soltar todo aquello que te haga sentir incómodo en cualquier momento. Sabes cómo relajar tu agarre en situaciones estresantes. Aunque estaba emocionalmente liberado, todavía valora mucho su pasado y su familia.

6. Águila

Este número es completamente diferente de todos los demás números: ¡es un todo completo! El mundo interior se fusiona con el mundo exterior. Sos una persona estrechamente conectada con el pasado y sentís dolor interior y dolor en lo profundo de tu corazón (se señalan ambos extremos de la imagen).

La cola y las garras representan tu origen. Las alas que representan el futuro son afiladas, lo que significa que tu elección actual del futuro depende de tu experiencia pasada, tal como se ha escrito su destino. Las alas extendidas que dominan la imagen indican un fuerte deseo de aparecer y romper moldes ... pero te sentirás atrapado y sujetarás el pasado (garras) con firmeza.

El pico del águila mira hacia la izquierda y la izquierda representa el pasado. Desafortunadamente, no podía perdonar tus todavía resentimientos. Tu familia de origen no te brinda herramientas para tener confianza en tu vida y en vos mismo: no creés en tus propios recursos, esta es tu mayor limitación.