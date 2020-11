Oscar Ruggeri reveló una triste situación sobre Maradona

El Cabezón hizo una triste revelación sobre el presente del 10 y dejó una profunda reflexión para que el actual DT de Gimnasia pueda salir adelante

Oscar Ruggeri, amigo de Diego Maradona con quien compartió más de una década en la Selección argentina, hizo una triste revelación sobre el presente del 10 y dejó una profunda reflexión para que el actual DT de Gimnasia pueda salir adelante.

El Cabezón reveló que no tiene el teléfono del Diego y por eso hace mucho que no habla con él. "Antes le mandaba un mensaje y me respondía al toque. Hoy no está con el teléfono. No te contesta. O te manda un mensaje y yo sé que no es él. Lo conozco tanto que sé los mensajes que me mandaría. Cuando yo leo un mensaje me doy cuenta. Contesta alguien, me doy cuenta, contesta alguien de ahí", declaró a ESPN.

Oscar Ruggeri dio a conocer una triste revelación sobre Maradona

Ante la sorpresa de sus compañeros, Ruggeri explicó que en este último tiempo no intentó ir a verlo porque "no es fácil llegar. Y uno no quiere armar quilombo. Imaginate que voy a la casa, si él está levantado ahí, pega el grito y paso. Pero imaginate que caemos tres o cuatro, golpeas la puerta y te dicen ‘hoy no’. Le tenemos que dar un bife al que dice 'hoy no'".

Oscar Ruggeri habló sobre Maradona: qué dijo

Luego, el ex defensor de la Selección agregó que "si voy a la casa no me detiene ninguno de los que está ahí. Yo entro. Como entré, por ejemplo, cuando él vivía en Nordelta. Me metí y fui. Estuve charlando, nos cagamos de risa un rato, nos contamos anécdotas y después me fui".

Finalmente, Ruggeri hizo una profunda reflexión sobre cuál cree que es la clave para que Maradona pueda salir adelante. "Me gustaría que las personas que estén le digan que no a algunas cosas, que pongan los huevos y le digan que no. Es difícil lo que estoy pidiendo, porque el que le dice que no, seguramente se va a ir, pero ya estamos con una edad en la que nos tenemos que serenar. Estoy hablando como amigo. Todo sí, sí, sí, no es normal en la vida".

Finalmente, hizo hincapié en la relación que mantiene con algunas de sus hijas, especialmente con Dalma y Gianinna. "Por eso para mí está triste... ¿Sabés lo que era cuando venían las hijas? Era felicidad pura. Ojalá ellas encabecen todo lo que tienen que hacer, porque tienen otros hermanos reconocidos por Diego. Pero ojalá que sea feliz", concluyó.

Maradona: su estado de salud

Diego Armando Maradona continúa en terapia intensiva con buena evolución de su operación de urgencia por un hematoma subdural en la cabeza, a la que se sometió este martes por la noche en la Clínica Olivos.

"La evolución de Diego cursa sin ningún tipo de complicación asociada a la cirugía, sin ningún tipo de déficit neurológico o secuela, cursa un excelente posoperatorio. Los parámetros de laboratorio incluso mejoraron. Los doctores de la terapia que lo controlan mejoraron la anemia que él tenía y estabilizaron ese aspecto también", explicó Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal de Maradona, en el parte médico.

"Está cursando un posoperatorio y los estados de ánimo son difíciles de evaluar. Sin embargo, cuando hoy le retirábamos el drenaje él se reía, me miraba, me agarraba la mano, y la primera impresión es favorable, pero es difícil de evaluar", agregó.

"Estamos controlándolo, en total sintonía con los médicos de la terapia intensiva, que son los encargados de Diego en este momento. La intervención no tuvo ningún tipo de complicación y cursa de modo favorable. Diego está bien, con analgesia, estamos tratando de que se recupere progresivamente. Viene respondiendo muy bien", concluyó Luque.

Maradona estuvo acompañado desde temprano por Maxi, cuñado del abogado Matías Morla y ayudante personal de Diego, y por uno de sus sobrinos, que es el otro asistente con quien el actual DT de Gimnasia vive en la casa del country Campos de Roca, cerca de La Plata. Al mediodía llegó a la Clínica Olivos una de las hijas del Diez, Gianinna, que entró por la puerta de la calle Arenales al 1500, donde dejan ingresar a familiares directos.

Maradona, acompañado por la gente

Hinchas de Gimnasia yendo a la puerta de la Clínica Olivos

En autos cubiertos por banderas e imágenes del DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, unos 250 hinchas del Lobo se movilizaron hasta la puerta de la clínica donde está internado Maradona. La caravana de autos que llegaron desde La Plata y de filiales de la zona sur de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alteró aún más la tranquilidad en la zona.

Los hinchas pegaron banderas y carteles para el actual técnico de Gimnasia y cantaron "Diego, el Lobo no te abandona". Los familiares de los pacientes que están internados en la Clínica Olivos mostraron su malestar por no poder estacionar ni entrar tranquilos al hospital, ya que parte de la calle quedó cortada.

Entre todos los mensajes de apoyo que recibió Maradona, llegó nada menos que el de Lionel Messi, quien no lo había saludado públicamente por su cumpleaños número 60.

"Diego, toda la fuerza del mundo. Mi familia y yo te queremos ver bien lo antes posible. ¡Un abrazo de corazón!", escribió el delantero del Barcelona en Instagram y posteó una foto junto a Maradona en los años en los que fue el entrenador de la Selección.

Cómo fue la previa a la operación

Maradona subió a quirófano a las 21.25, mientras en la sala de espera aguardaban el desenlace de la intervención sus hijas Giannina, Dalma y Jana, junto a los abogados de la familia, Matías Morla y Víctor Stinfale.

A las 22.30 culminó el trabajo del neurocirujano Luque, con el satisfactorio resultado mencionado por sus allegados.

El exfutbolista llegó a Olivos proveniente de la clínica platense Ipensa, donde este mediodía se le detectó, a través de una tomografía computada que no se le pudo practicar cuando fue internado el día previo, ese hematoma subdural que, según su entorno, puede ser producto de algún golpe recibido durante sus habituales prácticas de boxeo o eventualmente durante algunos de los juegos con pelota que lleva a cabo con su pequeño hijo Diego Fernando.

"Esta operación es de rutina y ya la pasó (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner. Maradona estuvo de acuerdo con la intervención", dijo Luque a los medios de prensa tratando de poner blanco sobre negro respecto de que se trataba este acto quirúrgico.

La vicepresidenta fue operada en octubre de 2013 de un hematoma subdural crónico y la intervención se llevó a cabo con éxito.

Maradona, quien cumplió 60 años el viernes último, fue internado el lunes en ese centro asistencial a raíz de un "bajón anímico que afectó su alimentación", según aclaró en ese momento su médico personal.

Diego Maradona en la ambulancia que lo trasladó a la Clínica Olivos

Qué es un hematoma subdural y cómo se trata

Un hematoma subdural es una acumulación de sangre que se posiciona por debajo de una capa que cubre el cerebro, que se conoce como duramadre.

Entre las causas más frecuentes se encuentran la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro y un trauma, que puede ser cualquier tipo de golpe o contusión e la cabeza.

Los síntomas que aparecen a partir de un hematoma subdural se pueden dar de manera inmediata después del trauma o hemorragia, o pueden manifestarse luego de días o semanas.

En ambos casos, el problema principal es la presión que la acumulación de sangre hace sobre el cerebro, que es el trastorno que causa los síntomas y manifiesta la existencia de ese hematoma subdural.

Entre los signos y síntomas más comunes, entonces, aparecen:

Aumento del dolor de cabeza

Vómitos

Somnolencia y pérdida progresiva del conocimiento

Mareo

Confusión

Tamaño de pupila desigual

Dificultades en el habla

Pérdida de movimiento (parálisis) en el lado opuesto del cuerpo de la lesión en la cabeza

Se lo había visto algo debilitado en el homenaje por sus 60 años

Además, a medida que más sangre se acumula, pueden aparecer otros signos y síntomas, como los siguientes:

Letargo

Convulsiones

Inconsciencia

Es importante tener en cuenta que hay que prestar atención a algunas manifestaciones que indican la necesidad de una consulta rápida y de urgencia siempre que no respondan a otro fenómeno conocido, como son la pérdida de conocimiento, el dolor fuerte y persistente en la cabeza, y la aparición de vómitos, debilidad, visión borrosa e inestabilidad.

Las causas de un hematoma subdural

Este tipo de trastorno aparece cuando los vasos sanguíneos, generalmente las venas, se rompen entre el cerebro y la más externa de las tres capas de membrana que cubren el cerebro, que se llama duramadre. Esa sangre forma un hematoma que presiona el tejido cerebral, motivo por el cual aparecen los síntomas ya mencionados.

Hay tres tipos de hematoma subdural, que responden a su forma de aparición y a los síntomas que desencadenan.

El hematoma subdural agudo es aquel que aparece como consecuencia de una lesión grave en la cabeza. En general, los signos y síntomas aparecen más rápido que en los otros tipos y requiere de tratamiento urgente.

El hematoma subdural subagudo puede aparecer por diversas causas, pero la diferencia central con el tipo anterior es que los signos y síntomas tardan en aparecer, a veces días o semanas después de la lesión.

El hematoma subdural crónico se da como resultado de lesiones en la cabeza menos grave; puede causar un sangrado lento y los síntomas pueden tardar semanas e incluso meses en aparecer. Es posible que la persona no recuerde haberse golpeado la cabeza, ya que las lesiones no suelen ser graves y recordables como en los casos anteriores.