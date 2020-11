¿Querés saber si tu pareja te engaña? Atento a estos 5 rasgos psicológicos de los infieles

Se ha vuelto algo tan común, que la mayoría de las personas han sido víctimas o victimarios de esta situación. Los rasgos que comparten los infieles

Ser infiel es algo que se ha vuelto tan común, que la mayoría de las personas han sido víctimas o victimarios de esta situación. Es por eso, que te mencionaremos algunos perfiles psicológicos que comparten todos los infieles.

Cada vez es más común escuchar algún caso de infidelidad entre parejas, pero en esta ocasión el portal Mui relevó los rasgos que tiene una persona que ve la infidelidad como norma de vida, es decir, que ya es normal cometer estos actos.

1- Emociones inestables: La persona infiel se empieza a volver más agresiva, sacando en cara cosas que probablemente no pasaron, por lo que sus emociones suelen ser muy extremistas e inestables.

2- Celos constantes: Aunque puede ser contradictorio, es algo muy común. Las personasinfieles al hacer algo que saben que no está correcto, empiezan a temer a que su pareja haga lo mismo.

La agresión y los celos constantes suelen ser rasgos de los infieles

3- Es contradictorio en el amor: Cuando eres infiel, haces que te replantees tu significado del amor y querrás ser innovador, algo que no se te había pasado por la mente en el tiempo pasado.

4- Tiende a ser dependiente: Esto puede ocurrir de repente, que tu pareja empiece a necesitar que le digas constantemente cuanto lo amas y necesitas. Esto lleva a que la otra persona tome un papel de inseguridad.

5- Aferro en la búsqueda de pareja: Por último y lo más común, es que cuando la pareja deja al infiel por esa causa, está rápidamente buscará otra pareja, dado que hay personas que necesitan estar en una relación para poder estar con alguien más.

Por otra parte, muchos de los infieles cometen estos actos para cubrir otras necesidades sentimentales, creyendo que así, se sentirá satisfecho, cuando realmente no es así.

Cómo descubrir una infidelidad por WhatsApp

Si bien no es saludable vivir desconfiando de la pareja, muchas veces suele haber incertidumbre por saber con quién interactúa más a través de su celular y esta intriga crece si se sospecha que pueda haber una infidelidad.

Aunque no es recomendable, hay un truco de WhatsApp que permite aclarar las dudas. Es muy sencillo y para realizarlo no se necesita descargar ninguna aplicación adicional. Pero pensá muy bien antes de avanzar por este camino porque no hay vuelta atrás una vez que espiaste a tu pareja.

En primer lugar, hay que ingresar a WhatsApp e ir a "Ajustes".

Luego se debe entrar a "Datos y Almacenamiento" y allí a "Uso de almacenamiento".

La aplicación mostrará los contactos y los grupos con los que la pareja conversa con frecuencia. Se muestra en forma lista, y en la parte superior se encuentran aquellos con los que más habla el usuario.

Mediante esta acción, se puede conocer en WhatsApp tanto los mensajes, como también las fotos, videos, audios y todo lo que se haya compartido en el chat. Y seguramente en esos datos descubrirás si tu pareja te ha sido infiel y con quién o si simplemente son ideas tuyas y puedes confiar en la persona con la que compartes tu vida.