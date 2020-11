Reto viral: encontrar la cerradura compatible con la llave (no tenés salida)

El reto viral ayudará a ejercitar el cerebro. Aunque este acertijo no es de los más sencillos, estamos seguros que lo resolverás

Desde que comenzó la cuarentena por coronavirus en la Argentina, los test visuales se viralización rápidamente convirtiéndose en una gran compañía. Además, ejercitar el cerebro es tan importante como cualquier otro músculo. Sin embargo, en un mundo hiperconectado a veces no nos damos cuenta, pero es el que menos cuidamos. Este reto viral pondrá a prueba todas tus capacidades.

Como son perfectos para poner a prueba nuestras capacidades, tenemos uno que si bien no es de lo más sencillo, no perdemos nada intentando. Todo el mundo falla, al menos, en un par de ocasiones, antes de encontrar la respuesta correcta.

La pregunta es simple: ¿Qué cerradura abre esta llave?

Aun que en un principio parece muy complicado, a medida que se va resolviendo con muchísima atención se consigue resolver. ¿Estás listo?

Una gran recomendación es separar la imagen en cuatro cuadrados. A partir de allí, buscar en cada uno lo que buscamos. No obstante, este truco no siempre sirve. Además de entretener y hacer pensar a los cibernautas, estas pruebas tienen una característica que las hace no solo infantiles sino para todo tipo de edades. Las mismas logran desarrollar la creatividad y mantener activa la cabeza.

La solución al reto viral

Si llegaste hasta acá claramente hubo algún carrito que te faltó encontrar. Pero no es problema, ya que acá te mostramos la respuesta.