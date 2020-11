¿Qué ventana abrirías? Tu respuesta revelará cómo será tu futuro

Esta prueba propone la elección de una de las ventanas para revelar cómo será el futuro de quien haga la siguiente prueba psicológica

Una ventana puede ser un símbolo de lo que vendrá. Pero, ¿cómo afrontará este futuro? Esta prueba te lo dirá. Las ventanas son, por así decirlo, una representación del mundo. A través de ellos, podeás ver lo que sucede afuera. Y también podrés ver lo que vendrá para vos.

La ventana que elijas revela tu futuro

¿Qué ventana elegiste?

Ventana número 1

Sos una persona abierta y espontánea, además de sencilla. Mirá hacia el futuro con gran confianza en que ha hecho todo lo posible para estar preparado para lo que necesita lograr. Poco a poco has construido tu vida sobre bases sólidas, y hoy podés decir que nada de lo que te pasa puede derribarte.

Ventana número 2

Si elegiste la segunda ventana, es un poco negligente. Vivís en tu burbuja. No te interesa lo que está sucediendo afuera, a tu alrededor o en todas partes.

Estás bien. El problema es que lo que sucede a tu alrededor, tarde o temprano, puede romper la burbuja. No mirar lo que está sucediendo no evita que esto suceda.

Ventana número 3

Sos un luchador y deberías prepararte para lo que viene como un verdadero guerrero. La vida te ha demostrado una y otra vez que estás luchando y sin bajar los brazos.

Entonces, no le temés al futuro. Has pasado por muchas cosas y sin embargo las has enfrentado con gracia. Podés atravesar otras tormentas sin debilitar tu fuerza.

Ventana número 4

Sos una persona super optimista. Por eso, mirás al futuro con ganas y ansiedad. Estás convencido de que siempre debe llegar lo mejor. Esto te convierte en una persona feliz y esperanzada, dos atributos que hoy no abundan.

El único problema es que esperás tanto el futuro que no podés disfrutar de lo que tenés hoy. En algún momento, dejá de mirar por la ventana y mirá a tu alrededor. ¡También hay mucho que apreciar allí!

Ventana número 5

Sos una persona súper detallada y organizada. Tratá de mantener el futuro bajo control, siempre. Estás convencido de que si te cuidan bien podrás evitar cualquier situación. Desafortunadamente, esto es imposible.

Por tu forma de ser, seguro que estarás un poco más preparado que el resto para determinadas eventualidades, pero nunca podrás controlar lo que sucederá. Tratá de relajarse un poco y abrazá la incertidumbre.