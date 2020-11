¿Tenés afinidad con tu pareja?: este test te revela la respuesta

Con esta simple prueba psicológica de afinidad de pareja, se puede obtener rápidamente una idea más profunda de lo que funciona o no en su relación

Los tests psicológicos siempre ha tenido éxito pero en tiempos de pandemia ha logrado popularidad en todo el mundo.

En esta oportunidad, te traemos el desafío para que puedas entender cómo está tu relación, por qué funciona o no algo.

Esta pequeña herramienta puede ser una forma de identificar las alarmas que no se tienen en cuenta y quizás ser un estímulo para intentar mejorar algún aspecto de tu relación, como el diálogo.

Para hacer esta prueba solo necesitarás algunas cosas: lápiz y papel para anotar las respuestas sobre la marcha, y mucha sinceridad. Al final del cuestionario, solo tendrá que contar cuántas respuestas "A-B-C-D" habrá, y su combinación te dirá cuánta afinidad hay entre ustedes.

En cualquier caso, recordá que estas valoraciones son de carácter entretenido y curioso.

La imagen para resolver el test

Respondé las preguntas y conocé el resultado

1. Se conocieron y estuvieron juntos por un tiempo. ¿Cómo es él / ella hacia vos?

A: Es como el primer día, nunca faltan la atención y la pasión

B: Está presente y me da atención, a pesar de algunos malentendidos

C: Parece otra persona, a veces parece que no la conocés

2. Se organiza un viaje: ¿cómo se comporta?

A: Siento que quiere complacerme, queremos hacer las cosas que a él y a mí nos gustan

B: Me dijo que le gusta pero no le importa mucho

C: Aún no me ha respondido, parece que lleva tiempo

3. ¿Estás en la cama, cómo dormís?

A: Dormir abrazado

B: Te abrazan pero antes de dormir te da la espalda

C: A menudo se duerme antes o después de mí y no hay abrazos

4. Día especial, cumpleaños o aniversario: ¿qué sucede?

R: Siempre hace grandes preparativos y me sorprende

B: Me hace sentir importante, si el horario o el trabajo lo permiten

C: Olvida el día, ¡me acostumbré!

5. Capítulo sobre el futuro: ¿cómo te va con los proyectos?

R: A menudo me dice que quiere un futuro conmigo: viajes, hogar y familia.

B: Alterna momentos de entusiasmo con otros en los que parece pensativo.

C: No quiere oír hablar de eso, solo existe el presente.

Estos son los resultados finales: ¿cuánta afinidad tenés con tu pareja?

Perfil 1, mayoría de A: ¡realmente son dos almas gemelas! Tu pareja está loca por vos. Mantenelo apretado.

Perfil 2, mayoría de B: hay entendimiento entre ustedes dos, pero se necesita algo para reavivar la relación.

Perfil 3, mayoría de C: es necesario hacer reflexiones sobre la relación, tratar de entender si hay algo mal y qué es, tratar de hablar de ello juntos.